Rusai surengė dar vieną dronų – savižudžių ir raketų smūgį Ukrainoje, atakuota Vakarų Ukraina, Kyjivas, Charkivas.

Panašu, kad rusai taikosi į ukrainiečių komunikacijos mazgus. Numušti 25 dronai ir 3 raketos.

Luhansko kryptis

Vakare vėl pasirodė informacija, kad ukrainiečių raketos pasiekė taikinius Luhanske. Tai jau trečias smūgis per pastarąsias dvi dienas.

Svatovė. Sąlyginė ramybė kontaktinėje linijoje buvo apgaulinga. Šeštadienio vakarą ir sekmadienį rusai atnaujino aviacijos smūgius (ypač šiauriniame flange), agresorius vykdė atakas ir bandė pasigerinti savo padėtį šiauriniame flange (Masiutivka), centre (Novoselivskė) ir pietiniame flange (Stelmahivka).

Ukrainiečiai ne tik apsigynė, bet ir patys perėjo į kontratakas. Rusai socialiniuose tinkluose skundžiasi, kad ukrainiečiai stipriai spaudžia prie Novoselivskės.

Kremina. Be pakitimų.

Lisičianskas. Lokalūs susidūrimai kontaktinėje linijoje, rusų aviacija bando padėti savo pajėgoms ant žemės. Sekasi ne kaip.

Donecko kryptis

Bachmutas. Šiauriniame flange (Chromovė – Vasiukivka – Veselė) šeštadienį ir sekmadienį agresorius bandė atsiimti tai, ką pastarosiomis dienomis prarado, tačiau nesėkmingai. Ukrainiečiai išlaiko pozicijas, taip pat kontratakuoja.

Bachmuto mieste rusai tęsia puolimą, ukrainiečiai skolingi nelieka. Pozicijos eina iš rankų į rankas, o kontaktinė linija iš esmės nepakitusi.

57th Ukrainian brigade shoots Grad systems, amid Russia's attack on Ukraine, in the location given as Bakhmut, Ukraine May 9, 2023. Ukraine Armed Forces Press Service/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT