Karo ekspertai pateikė daugiau detalių apie sunaikintą rusų bazę: dar reikėjo taip sugebėti

Karybos žinovai pažymi, kad visi matėme ir girdėjome apie smūgį agresoriaus susitelkimo rajonui Makijivkoje.

„Buvusioje proftechninės mokyklos teritorijoje nuo gruodžio vidurio laikinai dislokuotas agresoriaus pulkas, didžiąja dalimi sudarytas iš mobilizuotųjų. Agresoriaus karo propagandistų vertinimu, atakuotame pastate buvo apsistoję apie 600 karių, t.y., batalionas“, – teigia jie.

Po smūgio pastato nebeliko. Efektą padidino rūsyje laikyti įvairūs šaudmenys. Sudegė ir aplink pastatą išstatyta agresoriaus technika.

Dar reikėjo sugebėti taip pasirinkti vietą

Ekspertai primena, kad nuo kontaktinės linijos iki Makijivkos yra apie 15 km. Gyvenvietė ne kartą buvo tapusi ukrainiečių apšaudymų taikiniu.

„Dar reikėjo sugebėti taip pasirinkti vietą (vienas didelis pastatas, kuris automatiškai pritraukia dėmesį), kartu laikyti žmones, šaudmenis ir techniką, apgailėtinai vykdyti rutiną (tokia banda aplink vaikštančių, rėkiančių, geriančių vyrų labai greitai pastebima). Toks nuo gruodžio vidurio ūžiantis taboras negalėjo nepraslysti pro Ukrainos žvalgybos akis. To išdavoje kabūm“, – apžvalgoje teigia jie.

Agresoriaus Gynybos ministerija oficialiai patvirtino 63 karių žūtį.

Anot „Locked N‘ Loaded“, net jei patikėtume šiuo skaičiumi, dar reikia pridėti sunkiai ir vidutiniškai sužeistus, kurie į rikiuotę niekada nebegrįš.

Atsižvelgiant į tai, kad pastatas iš esmės sugriautas, o pačių rusų vertinimu jame galėjo būti apie 600 karių, bendras nuostolių skaičius tikrai turėtų viršyti 300.

Galima teigti, kad po šio smūgio agresoriaus bataliono dydžio vienetas neteko kovingumo (sunaikinta ir sužeista daugiau kaip 50 proc. personalo) ir kontaktinėje linijoje šis vienetas nepasirodys.

Reikalauja vadovybės atsakomybės

Rusų socialiniai tinklai ūžia – reikalaujama pulko ir aukštesnės vadovybės atsakomybės ir galvų.

„Makijivka formaliai yra 1 – ojo DNR „liaudies milicijos“ korpuso atsakomybės rajonas, į kurį atvyko šis mobilizuotųjų pulkas. Tad jie iš „separų“ gavo nurodymus, kur apsistoti, kol bus išsiųsti į kontaktinę liniją. Tik priminsime, kad trintis tarp „separų“, Rusijos „reguliarų“ ir mobilizuotųjų yra senokai. Ypač ji paaštrėjo po Rusijos pralaimėjimo Iziumo operacijos metu, kur „reguliarai“ kaltino „separus“, kad šie pabėgo iš mūšio lauko. Pastarasis incidentas Makijivkoje draugystės tarp „rusiško pasaulio“ nešėjų nepridės“, – vertina ekspertai.

Luhansko kryptyje esančioje Svatovėje – be pakitimų, agresorius toliau vykdo lokalias atakas Stelmahivkos apylinkėse.

Kreminos sektoriaus Ploščankos – Červonopopivkos – Žitlivkos ruože tęsiasi pozicinės kautynės.

Agresoriaus veržlus noras numirti kiek sumenkęs, tačiau vis pasitaiko lokalių atakų. Ukrainiečiai taip pat atsargiai čiupinėja kontaktinę liniją.

Puola dviem kryptimis iškart

Apie situaciją Dibrovos ir pietvakarinėse Kreminos prieigose vis dar trūksta objektyvios informacijos. Ten tęsiasi susidūrimai, pozicijos eina iš rankų į rankas, iniciatyvą išlaiko ukrainiečiai.

Lisičiansko sektoriuje greičiausiai bandymas užkirsti kelią ukrainiečių judėjimui link Šipilivkos, agresorius suintensyvino atakas šiaurės rytinėse Bilohorivkos prieigose. Tuo pačiu tęsiasi susidūrimai prie Spirnės. Agresoriui pasistūmėti abiejuose šiuose ruožuose nepavyksta.

Donecko krypties Soledaro – Bachmutskės ruože tęsiasi agresoriaus puolimas Soledaro ir Razdolivkos – Veselės link. Ukrainiečiai atakas atmušė.

Toks agresoriaus užsispyrimas atakuoti šiomis dviem kryptimis gali reikšti arba tai, kad čia rusai sutelkė pakankamai pajėgų/resursų ir tikrai rengiasi vystyti puolimą tuo pat metu link kelio Slavianskas – Bachmutas ir link Syversko, arba Razdolivkos – Veselės ruožo puolimas pirmiausia yra Soledaro puolimo dalis siekiant apsaugoti savo šiaurinį flangą ir užnugarį (ukrainiečiai jau Soledare – Bachmutske yra surengę atakų į agresoriaus gynybos gilumą).

Bachmuto prieigose sunkūs mūšiai tęsiasi. Šiaurės rytinėse prieigose rusai pabandė apeiti Pidhorodnę ir atakuoti šiauriau esančią Krasna Horą.

Nemalonus signalas

Ataka atmušta, tačiau toks agresoriaus aktyvumas yra nemalonus signalas.

Ši gyvenvietė yra prie pat strategiškai svarbios kelių Slavianskas – Bachmutas ir Siverskas – Bachmutas sankirtos, tad įsitvirtinus Krasna Horoje, šią sankirtą galima kontroliuoti ugnimi visu ginkluotės spektru (nuo minosvaidžių, tankų ugnies iki artilerijos).

Maža to, per Krasna Hoą patogu keltis į kitą Bachmutovkos upės krantą, šturmuoti Paraskovijivką ir užimti minėtą sankirtą pajėgomis.

Be to, per Krasna Horą eina geležinkelis. Mažai tikėtina, kad juo ukrainiečiai naudojasi pilna apimtimi (iki kontaktinės linijos tik apie 4 km), bet vis dėlto Krasna Horos užėmimas būtų ukrainiečių logistinių galimybių sumažinimas.

Ypač jei agresoriui pavyktų atakos Razdolivką, per kurią eina ta pati geležinkelio atšaka į Bachmutą. Tokiu būtų ši logistinė arterija būtų sukapota ir tektų kliautis tik automobilių keliais šiaurėje, šiaurės vakaruose ir vakaruose nuo Bachmuto.

Kelyje Horlivka – Bachmutas ukrainiečiai toliau kaunasi Klišijivkoje, pozicijos eina iš rankų į rankas.

Avdijivkos ruože agresorius tęsė atakas Kamjankos link, bet ukrainiečiai apsigynė.

Nevelskės – Pervomaiskės – Opytnės ruože tradiciškai vyko nesėkmingos agresoriaus atakos Pervomaiskės link.

Marijinkos tvirtovė laikosi. Siekdami palaužti gynėjų pasipriešinimą, rusai vėl pabandė atakuoti piečiau esančią Pobedą ir apeiti įtvirtintą Marijinkos rajoną. Ataka atmušta.

Zaporižios kryptyje – didelis kabūm.

„Jei praeitą savaitę daužytas Tokmakas, tai dabar šalia jo į gretą jungiasi Melitopolis. Pasirodė informacija apie sprogimus Berdianske“, – teigia ekspertai.

Pietų kryptyje dirba žvalgai ir artileristai.