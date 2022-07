Karo ekspertai: pasirodė pirmieji puolimo plano keitimo ženklai

Iziumo kryptyje, pasak ekspertų, agresorius priminė apie save atakuodamas Bohorodyčnę, puolimas tradiciškai baigėsi nesėkme.

Karybos žinovams susidaro įspūdis, kad agresoriui prireikė keleto dienų suformuoti bent kažką panašaus į puolimo veiksmams tinkančią grupę (tikėtina, veikė ne daugiau nei kuopos taktinė grupė).

Ją gynėjams utilizavus, pagal tendencijas, tikėtina, rusams vėl gali prireikti poros dienų kovingumo atstatymui ir puolimo veiksmus galinčio vykdyti vieneto lipdymui.

Siverske ukrainiečiai ir toliau sėkmingai gina Hryhorivkos – Verchnokamjanskės – Ivano-Darivkos – Spirnės – Berestovės ruožą.

Rusijos pajėgų sumanymas sukaustyti gynėjų vienetus prie Verchnokamjanskės ir bandyti pralaužti gynybą prie Ivano-Darivkos – Spirnės ruožo, siekiant išeiti į ukrainiečių gynybos užnugarį, kol kas nesiseka.

Anot ekspertų, pasirodė pirmi puolimo sumanymo keitimo ženklai: sekmadienį toliau atakuota Verkhnokamyanskė iš rytų, bet tuo pačiu smogiant šiai gyvenvietei nuo Bilohorivkos (Luhansko sritis), t.y. iš šiaurės rytų.

Tokiu būdu siekiama bandyti dalinai izoliuoti (blokuoti) arba apsupti ukrainiečių pajėgas esančias Verchnokamjanskėje bei šioje vietoje galbūt vystyti sėkmę link Siversko.

„Kitaip sakant, veiksmai paprastėja, bandoma bukai pralaužti gynybą viename taške. Ar tai tik puolimo variantų ieškojimas, ar jau arčiau tendencijos? Stebėsime situaciją“, – teigia ekspertai.

Anot jų, Svitlodarsko ruože agresorius toliau turi ambicijų sukurti „katilą“ – atakuota Semihirja (šiaurinis kontaktinės linijos kraštas) ir Novoluhanskas (pietvakarinis kraštas). Sunkūs mūšiai tęsiasi.

Soledaro ruože vyksta intensyvesni mūšiai prie Striapivkos (4 km į rytus nuo Soledaro), ukrainiečiai sėkmingai ginasi.

Centro ir Zaporižės sektoriuose toliau be didelių pakitimų.

Tik, pasak karybos žinovų, vertėtų paminėti, kad artilerijos pagalba sėkmingai atakuoti Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariniai taikiniai Horlivkos apylinkėse.

Čia esančios tiekimo linijos (aprūpinimo keliai) svarbios ne tik rusų pajėgoms Centro sektoriuje, bet ir puolimui Svitlodarsko ruože.

Pietų kryptyje ukrainiečių smauglys „toliau lėtai, bet užtikrintai smaugia orkų paršelį“.

„Agresorius jau nebežino, kurias savo tiekimo linijas atstatinėti, nes kasdien gauna vis naujus smūgius. Maža to, kad nefunkcionuojant Antonovo tiltui agresoriaus aprūpinimo grandinės ilgėja beveik dvigubai (nuo 60 km iki 120 km). Tai dar ir šio, ilgesnio, tiekimo kelio pagrindinės dvi arterijos – Darivkos tiltas per Inhuleco upę ir Nova Kachovkos tiltas per Dnieprą jau antra diena talžomi ukrainiečių artilerijos ugnies“, – rašo jie.

Pasak ekspertų, jei taip ir toliau, agresorius bus priverstas savo aprūpinimą užtikrinti laviruodamas tarp bandymų vandens kliūtis kirsti pontoninių perkėlų pagalba ir logistikos užtikrinimo oru.

„Su pastarąja opcija taip pat ne kažką. Aplink Chersoną ne tik gana drąsiai veikia ukrainiečių aviacija, bet ir kaip saulėgrąžos gliaudomos orkų oro gynybos sistemos“, – teigia jie.

Pavyzdžiui, sekmadienį prie Zelenotropynsko sunaikinta Rusijos pajėgų S-300 baterija.

Kontaktinėje linijoje agresorius įvairiose vietose bandė atakuoti siekdamas neleisti ukrainiečiams gerinti savo pozicijų, tačiau buvo utilizuotas.

Rusai toliau apšaudo civilinius ir karinius taikinius Mykolajive ir Odesoje.