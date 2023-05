Geopolitinis kontekstas

Viešoje erdvėje buvo nuogąstavimų, kad dėl amerikiečių šarvuotais automobiliais besinaudojančių „Rusijos savanorių korpuso“ ir „Rusijos laisvės legiono“ pajėgų reido į Belgorodo sritį tarp JAV bei kitų sąjungininkų ir Ukrainos gali prasidėti diplomatinis šaltukas.

Ekspertai siūlo pasvarstyti: JAV pusė gana aiškiai ištransliavo, jog amerikietiškos technikos ir ginkluotės naudojimo Rusijos teritorijoje neremia.

Viena vertus, tai gali būti nepasitenkinimo išraiška, kuri gali turėti įtakos vėlesniam JAV ir Ukrainos bendradarbiavimui. Kita vertus, nieko kito iš tiesiogiai kare nedalyvaujančios valstybės išgirsti negalėjome — JAV nenori eskaluoti situacijos.

Be to, kol kas visa tai pasibaigė tik žodžiais. Geriausia to indikacija — Ramšteino susitikimas, kuriame bent jau viešai sąjungininkai jokių sąlygų nekėlė, nusiteikimas ir toliau kryptingai remti Ukrainą išliko. Tai pasireiškė ne tik akcentu į oro gynybą, bet vis aiškesnėmis ir konkretesnėmis kalbomis dėl „F-16“ naikintuvų perdavimo.

Maskvoje lankėsi specialusis Kinijos pasiuntinys, kurio esminė funkcija — sudaryti sąlygas „konflikto Ukrainoje sureguliavimui“, t.y., konflikto įšaldymui. Po šio susitikimo Kremlius viešoje erdvėje ir kitų diplomatinių pokalbių metu (pvz. su Brazilijos užsienio reikalų ministru) deklaravo taikos siekį, bet esą ji turi būti pasiekta atsižvelgiant į „realijas.“.

Kitais žodžiais tariant, Ukraina neturėtų pulti, o okupuotas teritorijas palikti agresoriaus „globai“.

Pasak ekspertų, sunku pasakyti, ar tai atitinka kinišką požiūrį, kadangi žiūrint pagal raidę toks požiūris prieštarauja 12 punktų plano vienai iš esminių nuostatų, kalbant apie valstybių suvereniteto neliečiamumą. Agresorius šiuos punktus tikrai skaito kaip nori, tačiau kažin, ar Kinijai tokia žodžių ekvilibristika padės, kai tas pačias nuostatas ir jų vertinimus reikės taikyti Taivano klausimu.

Situacija fronte





Luhansko kryptis

Svatovė. Savaitės bėgyje agresorius vykdė intensyvias atakas šiauriniame flange (Masiutivka), siekdamas pasigerinti savo taktinę padėtį ir pasiekti Oskilo upę.

Siekiant ištampyti ukrainiečių gynybą, okupantai organizavo lokalias atakas centre (Novoselivskė) ir pietuose (Stelmahivka). Tikėtina, RSK ir RLL operacija Belgorodo srityje agresoriui tapo dar vienu indikatoriumi, kad Ukrainos pajėgos ruošiasi puolimui Svatovės link, todėl čia taip karštligiškai bandyta užimti kuo geresnes gynybines pozicijas.

Tuo pačiu rusai intensyviai artilerija, aviacija ir raketomis apšaudė ukrainiečių gynybos gilumą. Savo tikslų okupantams pasiekti nepavyko, nors savaitės pabaigoje pasirodė informacija apie nedidelį jų pasistūmėjimą prie Masiutivkos. Savo ruožtu Ukrainos gynėjai nepasidavė šioms rusų provokacijoms ir toliau telkė pajėgas ateities operacijoms.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Kremina. Kontaktinėje linijoje tęsiasi poziciniai susidūrimai. Praeitą mėnesį intensyviai atakavę agresoriaus vienetai prarado pajėgumą ir motyvaciją toliau tęsti puolimą. Dalis čia veikusių rusų vienetų permesti į kitus sektorius (pvz. Bachmuto). Ukrainiečiai nebandė imtis aktyvesnių veiksmų. To priežastys gali būti kelios: jų pajėgumas irgi yra sumenkęs ir jie persigrupuoja arba Ukrainos vienetai ruošiasi kažkam rimtesniam.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Lisičianskas. Agresorius atnaujino atakas Bilohorivkos link, tačiau net ir pasitelkus aviaciją jiems nepavyksta pajudėti į priekį.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Donecko kryptis

Bachmutas. Kaip ir prognozuota, užėmęs likusią Bachmuto miesto dalį, agresorius perėjo į gynybą. Maža to, teatrališkas samdinių išvedimas iš miesto indikuoja, jog artimiausioje perspektyvoje rusai nebus pajėgūs vystyti aktyvių puolamųjų veiksmų, orientuotų į operacinio lygmens siekius (nebent ribotas operacijas Siversko link).

Agresoriaus aktyvumas Chromovės link kol kas sietinas su siekiu pasigerinti taktinę situaciją. Savo ruožtu ukrainiečiai sėkmingai kontratakuoja ir spaudžia agresoriaus šiaurinį bei pietinį flangus. Taigi, Ukrainos pajėgos turi iniciatyvą. Tačiau norint perlaužti įvykius savo naudai Ukrainos gynėjams reikėtų pasiekti Krasna Horos šiaurinį flangą ir Klišijivkos pietinį flangą.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Avdijivka — Marijinka. Pagrindinės agresoriaus pastangos buvo sukoncentruotos siekiant pralaužti ukrainiečių gynybą prie Pervomaiskės, su tikslu išeiti gynėjų grupuotėms Avdijivkoje ir Marijinkoje į užnugarį. Susprogdinus Karlivkos užtvanką ir vandeniu užtvindžius dalį vietovės, agresorius norėjo sutrikdyti ukrainiečių logistiką. Galima teigti, kad pasiekti šių tikslų okupantams nepavyko, nors jie tuo pačiu ir suintensyvino puolimą. Ukrainiečiai išlaikė pozicijas tiek čia, tiek prie Marijinkos.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

Vuhledaras. Sektoriuje dominavo pozicinės kautynės bei artilerijos dvikovos. Čia nei viena pusė nesistengė aktyviau perlaužti įvykių savo naudai.

Vertinimas: lygiosios.

Zaporižios kryptis

Kontaktinėje linijoje sąlyginė ramybė tęsiasi, pakitimų nėra. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos artilerija, raketomis ir dronais toliau trikdė (naikino) agresoriaus logistinę sistemą.

Raketų smūgiai kariniams taikiniams Melitopolyje, Berdianske ir Mariupolyje gerokai suintensyvėjo. Agresorius atsakė smūgiais į Zaporižios ir Dnipro miestus, tačiau galima teigti, jog šiame etape ukrainiečiai perėmė persvarą ir turi iniciatyvą netiesiogine ugnimi.

Vertinimas: iniciatyvą turi ukrainiečiai.

Pietų kryptis

Ukrainiečiai tęsė žvalgybą mūšiu naudojant dronus, testuodami agresoriaus oro gynybą aprūpinimo linijoje Kerčė — Džankojus — Simferopolis — Sevastopolis.

Tuo pačiu Ukrainos pajėgos dronais atakavo karinius taikinius Krasnodaro srityje, taip trikdydami okupantų logistiką iš Rusijos teritorijos per Kerčės tiltą į Krymą. Agresorius atsakė smūgiais Odesai, Mykolajivo ir Chersono apylinkėse.

Vertinimas: iniciatyvą turi ukrainiečiai.

Mūšių dinamika

Praėjusią savaitę agresorius sumažino smūgių raketomis intensyvumą, tačiau išlaikė gana aukštą dronų — savižudžių panaudojimą.

Tai atsispindi užpraeitos ir praėjusios savaitės agresoriaus nuostolių šiose srityse palyginime (raketos — 41 ir 14, dronai 126 ir 122). Labai tikėtina, kad jau kelinta savaitė besitęsiančių smūgių tikslas — sutrikdyti Ukrainos vienetų pasiruošimą puolimui. Tačiau dėl prastos žvalgybinės informacijos ir geros ukrainiečių oro gynybos, agresorius karinio efekto šiame etape nepasiekė.

Ekspertai mano, kad kitų agresoriaus nuostolių dinamika rodo Ukrainos pajėgų nuoseklų siekį artimiausiomis savaitėmis pradėti puolimą:

Rusų gyvosios jėgos (4280 ir 3440) ir šarvuotos technikos (100 ir 66) nuostoliai krito dėl aprimusių kovų prie Bachmuto.

Tačiau nuostoliai agresoriui kritiškai svarbiuose parametruose toliau augo. Okupantų bendros artilerijos (galimai ukrainiečiai šiai kategorijai priskiria tiek 120–240 mm minosvaidžius, tiek ugnies valdymo centrus) netektys ir toliau smarkiai kilo (144 ir 167).

Praėjusią savaitę šešias dienas nuostoliai šioje kategorijoje nebuvo mažesni nei 20 artilerijos sistemų per dieną (dienos vidurkis — 22,7), o gegužės 22 d. užfiksuotas 40-ties artilerinių sistemų sunaikinimas apskritai gali būti rekordinis. Ekspertai nepamena, kada per vieną dieną Rusijos bendros netektys (ne viename ruože, o per visą kontaktinę liniją) siektų brigados dydžio artilerijos vienetą.

Gerokai sumažėjo agresoriaus oro gynybos nuostoliai (13 ir 2), tačiau smarkiai išaugo rusų aviacijos nuostoliai (0 ir 4).

Naikindami esminį agresoriaus operacijų įgalintoją — artileriją — ukrainiečiai tik didino apsukas. Tai rodo ne tiek vamzdžių ir amunicijos koncentraciją, kiek gerokai intensyvesnes žvalgybos pastangas identifikuoti šias rusų sistemas. Tikėtina, kad tai yra ukrainiečių vadovybės prioritetas ruošiantis puolimo operacijoms.

Būtų labai įdomu sužinoti, kokia šių nuostolių dinamika pagal sektorius. Tai duotų daugiau informacijos, kur gali būti planuojamas ukrainiečių puolimas. Iš viešų šaltinių matome rusų neadekvatų aktyvumą Svatovės šiauriniame flange siekiant visomis pastangomis pasigerinti taktinę padėtį.

Tuo pačiu rusų karo propagandistai soc. tinkluose skleidžia informaciją, kad jie čia nebeturi persvaros ugnimi. Ar tokios, lyg per stiklinės dugną bandomos įžvelgti ekspertų prielaidos gali būti teisingos — pamatysime.

Įdomus ir kitas aspektas. Iš pirmo žvilgsnio susidaro įspūdis, kad ukrainiečiai per penkias savaites praretino agresoriaus oro gynybą, taip sudarydami sąlygas numušinėti rusų orlaivius. Tai gali būti vienas iš faktorių, kadangi rusiški šaltiniai dažniau nei įprasta minėjo Ukrainos aviacijos veikimą, t.y. teoriškai ji galėjo veikti ir prieš agresoriaus orlaivius raketomis oras — oras.

Kita vertu, bent jau dalis numuštų rusų orlaivių nukauti naudojant MANPADS bei kitas Ukrainos oro gynybos turimas sistemas, tad svarbu nesupaprastinti ryšio tarp rusų oro gynybos ir aviacijos nuostolių. Kas ne mažiau svarbu pažymėti, kad agresoriaus oro gynybos nuostolių pikas susijęs su aktyvesniais nei įprasta Ukrainos pajėgų raketų smūgiais į rusų gynybos gilumą.

Užpraeitą savaitę matėme smūgius Luhanske, o praėjusią savaitę intensyvų bombardavimą Zaporižios kryptyje. Tad, tikėtina, kad gynėjų darbas prieš agresoriaus oro gynybą pirmiausia įgalino efektyviau smūgiuoti dronais, MLRS (HIMARS ir Hrim2) bei oras-žemė (Storm Shadow) raketomis.

Bendras vertinimas ir prognozės

Ukraina operaciniu (smūgiai agresoriaus logistikos ir vadovavimo valdymo, t.y. V2 sistemai jo gynybos gilumoje, priešo ugnies paramos vienetų ir logistikos naikinimo rusų gynybos gilumoje intensyvinimas) ir taktiniu (pajėgų telkimas tikėtinuose puolimo ruožuose, taktinės iniciatyvos perėmimas Bachmuto sektoriaus flanguose) lygiais pereina į paskutinę pasirengimo puolimo veiksmams fazę. Tai indikuoja ir Ukrainos vieša komunikacija.

Veiksmų pradžios galima laukti artimiausią savaitę ar dvi.

Karas Ukrainoje Scanpix

Rusijos pastangos raketų ir dronų smūgiais užkirsti kelią Ukrainos puolimui apčiuopiamo efekto neduoda.

Nepaisant to, tikėtina, kad artimiausiu metu agresorius sieks maksimaliai apsunkinti pasiruošimą Ukrainos puolimui ir tęs tokio pobūdžio smūgius.

Neatmestina, kad raketų ir dronų smūgiai bus perkeliami į Ukrainos pajėgų gilumą, t.y ten kur telkiasi ukrainiečių pajėgos ir resursai galimoms operacijoms. Tačiau mažai tikėtina, jog rusai bus pajėgūs ilgą laiką palaikyti tokį intensyvų raketų ir dronų — savižudžių smūgių tempą. Neatmestina, kad juos bus bandoma kompensuoti S300 raketų smūgiais bei pastangomis diplomatinėje arenoje arba provokacijomis („grūdų susitarimas“, manipuliavimas Kinijos 12-kos punktų planu, branduolinis šantažas, „false flag“ operacijos, siekiant apkaltinti Ukrainos pusę).

Tikėtina, kad rusai bandys prie Avdijivkos ir/ar Svatovės sukurti įtampos židinius ir priversti ukrainiečius siusti pajėgas į šiuos sektorius, taip koreguojant savo puolimo planus.

Neatmestina, kad agresorius kartu su intensyviais raketų smūgiais Ukrainos karinei infrastruktūrai gali surengti preventyvų riboto masto puolimą Zaporižios kryptyje arba Svatovės sektoriuje.