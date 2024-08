Karo ekspertai įvertino Ukrainos operaciją Kurske: vienas dalykas skendi migloje

Tikslas

Netikėtumas

Maža to, agresoriaus žvalgyba ir reakcija į besiklostančią padėtį lieka žemiau grindjuostės. Kaip jau vakar minėjo ekspertai, okupantų telegramo kanalai jau prieš keletą dienų skelbė apie Sumų srityje besitelkiančias ukrainiečių mechanizuotas pajėgas. Nepaisant to, Ukrainos gynėjai per sieną praėjo kaip karštas peilis per sviestą.