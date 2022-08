Karo ekspertai: agresorius elgiasi keistai, bet tokie veiksmai gali turėti slaptą logiką

Anot jų, Charkivo kryptyje, agresorius suaktyvėjo pietrytiniame sektoriuje.

„Rusų manevriniai vienetai atakavo Lebyazhe ir Bazaliivka. Ukrainiečiai puolimą atrėmė. Tikėtina, agresoriaus tikslai yra 1) stumtelti fronto liniją arčiau Chuhuiv ir taip įgalinti savo artileriją atakuoti šią gyvenvietę bei Charkiv pietrytinius priemiesčius, 2) užimti patogesnes gynybai pozicijas palei Donec upę ir apsaugoti savo tiekimo linijas link Iziumo“, – svarstė karo ekspertai.

Iziumo kryptyje ukrainiečiai atmušė dar vieną Rusijos pajėgų ataką.

„Tuo pačiu agresorius intensyviai puolė Nova Dmytrivka. Tai pietinis sektoriaus ruožas, tad rusai rodo vis daugiau ryžto atsiimti tai ką prarado, ir neatiduoti ukrainiečiams iniciatyvos. Ir čia agresoriui pasistūmėti į priekį kol kas nepavyko“, – teigė jie.

Seversko sektoriuje trečiadienį buvo ramu.

„Agresorius atakavo prie Spirne ir į pietus nuo Berestove, tačiau patyrė nuostolių ir buvo priverstas atsitraukti. Lokalūs susidūrimai ir artilerijos smūgiai buvo fiksuojami tiek šiame, tiek kituose ruožuose, tačiau tai labiau primena rutiną negu suintensyvėjimą prieš galimą puolimą“, – įžvalgomis feisbuke dalijosi pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai.

Bachmuto sektoriuje atsiranda vis daugiau ženklų, kad veiksmai čia įgauna pozicinių mūšių pobūdį. Tačiau ar taip ir bus – pasakyti dar anksti, socialiniame tinkle rašė karo ekspertai.

Antradienio vakarą paskelbtoje apžvalgoje karo ekspertai užsiminė apie agresoriaus bandymą pulti nuo Horlivka link Toreck. O čia agresorius pats lenda į klampias kautynes apgyvendintoje vietovėje.

„Vietoj to, kad siektų kuo greičiau blokuoti Bachmutą (perkirsti kelią Pokrovsk – Bachmutas), agresorius pats lenda į klampias kautynes apgyvendintoje vietovėje. Manėme, kad gal tai tik žvalgyba mūšiu, tačiau šiandien orkai puolė su didesne jėga ir platesniame ruože (Zalizne – Shumy – Zaitseve). Kaip vakar, taip ir šiandien rezultatas tas pats – marš kruvinu snukiu atgal į savo urvą“, – ironizavo jie.

Suprasti tokio veiksmo logiką, karo ekspertai pateikė kelis variantus.

„Ieškant logikos, vienas tokio aktyvumo variantų: 1) siekis perimti kelių sankirtą Mayorsk (iš čia keliai veda į Bakhmut iš pietų ir iki Kostiantynivka, o tai yra ant kelio Porkrovsk – Bakhmut), 2) nešturmuojant Toreck užimti geras gynybines pozicijas ir 3) apsisaugoti savo flangą iš rytų, šiaurės rytų“, – svarstė jie.

Ukrainos centre mūšiai kontaktinėje linijoje tęsiasi, teigė karo ekspertai.

„Kaip ir spėjome anksčiau, agresorius nuo pietinio Avdiivkos ruožo bando išeiti į Pisky užnugarį. Intensyviai atakuojama Opytne. Nors agresorius šiek tiek pasistūmėjo į priekį, čia gana dėkinga gynybai vietovė (kalvos, vandens kliūtys, yra atvirų vietų tiesioginiai ugniai), yra galimybė gauti ugnies paramą iš draugiškų vienetų (apie 3 km į pietvakarius – Pisky, apie 5 km į vakarus – Pervomaiske, apie 3 km į šiaurės rytus – Avdiivka).

Tad tikėtina agresoriaus taktinė sėkmė tokia ir liks. Darbą gynėjų pėstininkams ir toliau lengvina ukrainiečių artileristai. Šiandien sėkmingai smogta orkų šaudmenų sandėliui Zhdanivka“, – rašė pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai.

Zaporižios sektoriuje fiksuojami intensyvesni mūšiai Vuhledar – Novomykhailivka ruože.

„Ypatingai karšta Novomykhailivka. Panašu, agresorius tikisi ruožą suspausti iš pietų bei rytų ir taip priversti ukrainiečius atsitraukti. Nepanašu, kad artimiausiu metu Rusijos vienetams pavyks įgyvendinti šiuos savo planus“, – prognozavo jie,

Šalies pietuose, kontaktinėje linijoje toliau karščiausia Andriivka – Lozove – Bilohirka ruože.

„Remiami aviacijos orkai bandė šturmuoti Bilohirka, tačiau nesėkmingai. Be to, agresorius aktyviai su UAV ir žvalgybos grupių pagalba žvalgo ruožo flangus. Pavyzdžiui, šiandien būrio dydžio desantininkų vienetas persikėlė per Inhulec upę ir atliko savižudiškus veiksmus prie Bila Krynytsya. Rezultatas nuspėjamas.

Kita vertus, vis daugiau ženklų, kad agresorius visgi bandys aktyviau pulti (judėti į šiaurę) būtent šiame ruože“, – įžvalgomis socialiniame tinkle dalijosi karo ekspertai.

Ukrainos artileristai trečiadienį smūgiavo Rusijos pajėgų bazei Nova Kachovka.

„Agresorius vis dar sugeba nustebinti, įsirengti susitelkimo rajoną prie strategiškai svarbaus tilto per Dnieprą ir geležinkelio mazgo, kai šie objektai ne kartą jau atakuoti ukrainiečių artilerijos ugnimi, tikrai genialu. Vėl sprogimai Melitopolyje, kas konkrečiai demilitarizuota dar tikslių duomenų trūksta, bet vis tiek malonu“, – rašė „Locked N’ Loaded“ ekspertai.

Jų teigimu, pranešta ir apie pakeistą Rusijos Juodosios jūros karinio laivyno vadą.

„O kol kadrai yra keičiami, FSB šiandien pranešė, kad Kryme sulaikė šešis Hizb ut–Tahrir al–Islami narius. Suprask, va kas čia mums atostogų sezoną sugadino“, – apie sprogimus Kryme ironizavo pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertai.