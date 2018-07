40 vaikinų ir viena mergina prisieks ištikimai tarnauti Lietuvos valstybei, negailėdami jėgų ir gyvybės ginti Tėvynę, jos laisvę ir nepriklausomybę, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Tai 25-oji Lietuvos karo akademijos absolventų laida. Per ceremoniją bus apdovanotas geriausias akademijos absolventas – jam krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis kaip kario garbės simbolį įteiks kardą. Šios laidos 39 absolventai studijavo pagal Tarptautinių santykių, Gynybos ir saugumo institucijų valdymo, Moderniųjų gynybos technologijų vadybos bakalauro studijų programas ir kartu buvo rengiami pagal karinio rengimo programą, ją baigę įgijo pėstininkų būrio vado kvalifikaciją. Du kariūnai studijavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute, kad įgytų Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms reikalingą specialybę, pagal Orlaivių pilotavimo magistrantūros studijų programą ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje išėjo Bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo programą.











