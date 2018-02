Tai bus dešimtasis generolas Lietuvos kariuomenėje. R. Vaikšnoras tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1991 metais. Jis yra vadovavęs motorizuotai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“. R. Vaikšnoras mokėsi Lietuvos karo akademijoje, Baltijos gynybos ir JAV Sausumos pajėgų koledžuose.











