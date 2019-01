Antradienį Vilniuje vyko iškilminga jo įkūrimo ceremonija, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Batalionas įkurtas kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Ryšių ir informacinių sistemų kuopos pagrindu. Jis rūpinsis saugia kariuomenės vidaus komunikacija. Naujo bataliono vadu paskirtas majoras Vaidas Černikas. „Ryšių ir informacinių sistemų batalionas įkurtas pačiu laiku ir bus svarbus kariuomenės ramstis, kuomet grėsmės įgavo naujas, nematomas formas, o Lietuvos kariuomenės vienetai kaip niekada yra priklausomi nuo įvairiausių modernių technologijų ir sistemų“, – per ceremoniją sakė krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza. Ryšių ir informacinių sistemų bataliono pagrindinė užduotis – užtikrinti saugų ryšį tarp kariuomenės padalinių. Dalinys dislokuotas Vilniuje, Gedimino Štabo bataliono teritorijoje.

