Tyrimas atliktas pasitelkus Kauno technologijos universiteto ekspertus. Jis inicijuotas rugsėjo mėnesį viešai suabejojus Lietuvos kariuomenėje naudojamų ir planuojamų įsigyti turniketų patikimumu. Kol vyko patikrinimas, buvo sustabdytas tiek šiuo metų kariuomenėje esančių turniketų tiekimas kariams, tiek naujų pirkimas. Šiais prietaisais paprastai yra užveržiamos pažeistos žmonių galūnės. Ekspertizės metu echoskopu buvo tikrinama, kokiai jėgai esant Lietuvos kariuomenės įsigyti turniketai sustabdo lauko uniformą vilkinčio kario kraujavimą. Vėliau tokia pačia jėga turniketai buvo testuojami temperatūrose nuo –30 iki 40 laipsnių. „Naudojami pagal gamintojo instrukciją, turniketai patikimai sustabdo kario lauko uniformą vilkinčio žmogaus kraujotaką šlaunyje (didžiausių turniketo apkrovų reikalaujančioje kūno dalyje)“, – rašoma kariuomenės išplatintose tyrimo išvadose. Susiję straipsniai: Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnis atgabens donoro organus iš Rygos Vilniuje paminėta Lietuvos kariuomenės diena Kariuomenė nurodė planuojanti sustabdytus turniketų įsigijimo procesus atnaujinti ir nusipirkti apie 7 tūkst. jų, o pasibaigus dabartinių turniketų galiojimo terminui pirkti dar modernesnes kraujo stabdymo priemones. Ekspertizės metu buvo tikrinami pernai kariuomenės nusipirkti, Kinijoje pagaminti turniketai, kurie yra vieni pigiausių rinkoje. Šių turniketų ginkluotosiose pajėgose dabar yra daugiausia.











