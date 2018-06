„Be abejonės, ieškosime ir rasime kitų papildomų motyvacinių priemonių, kuriomis parodytume, jog valstybė vertina karių įsipareigojimą. Dalis pasiūlymų šiuo metu jau yra pateikta Seimui įstatymų pakete“, – BNS perduotame komentare sakė R. Karoblis. Kartu jis pažymi, jog diskusijose dėl privilegijų kariams pamirštamas esminis dalykas, kad kariai „yra vienintelė visuomenės grupė, kuri savo priesaika yra įsipareigojusi prireikus dėl Tėvynės paaukoti gyvybę“. KT trečiadienį paskelbė, kad kai kurios Valstybės tarnybos ir Karo prievolės įstatymų nuostatos, numatančios, jog karo prievolininkams teikiama pirmenybė konkursuose į darbą valstybės tarnyboje, kai pretendentai įvertinami vienodai, prieštarauja Konstitucijai. Susiję straipsniai: Teismas: karo prievolininkų pirmumas priimant į darbą prieštarauja Konstitucijai Teismas konstatavo, kad ši tvarka sudaro mažiau palankias sąlygas karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigas valstybės tarnyboje eiti piliečiams, kurie dėl objektyvių įstatymuose numatytų aplinkybių buvo atleisti nuo karo prievolės, jų tarnyba atidėta ar jie paleisti iš tarnybos anksčiau laiko. Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius sakė, kad Seimui bus siūloma koreguoti privilegijas karo prievolininkams numatančius įstatymus.

