Pagalbos prašymas gautas apie 3 val. ryto, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Apie 5.30 val. sraigtasparnis nutūpė Rygos oro uoste, kur netrukus atvyko greitosios pagalbos ekipažas, pristatęs donoro organus. Į Kauną sraigtasparnis sugrįžo apie 7 val. ir perdavė klinikų gydytojų komandai organus transplantacijai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.