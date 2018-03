Mokymai iki sekmadienio vyks Gaižiūnų poligone, Jonavos ir Kaišiadorių rajonuose, Jonavoje, Žiežmarių bei Užusalių gyvenvietėse, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). Pratybose dalyvaus Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“, Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono, Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono, Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono, Generolo R. Giedraičio artilerijos, Oro gynybos, Juozo Vitkaus inžinerijos batalionų ir Karo medicinos tarnybos kariai. Taip pat treniruosis Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Pratybų tikslas – treniruoti Bataliono kovinę grupę planuoti ir vykdyti operacijas prieš hibridinės kilmės grėsmes, tobulinti brigados „Geležinis Vilkas“ padalinių kovinius veiksmus. Anot KAM, per pratybas miestų teritorijoje, pagrindiniais ir rajonų keliais vyks karinių transporto priemonių judėjimas, didesnėmis ir mažesnėmis grupėmis veiks ginkluoti kariai. Bus naudojami garsiniai-imitaciniai šaudmenys bei dūminiai užtaisai.

