Paieškos truks penkias dienas, jose dalyvaus Karinių oro ir jūrų pajėgų, inžinerijos bataliono kariai, Lietuvos šaulių sąjungos nariai, Klaipėdos universiteto mokslininkai. Ekspedicijos metu bus ieškoma 1930 metais Rėkyvos ežere avariją patyrusio ir nuskendusio Lietuvos lėktuvo „Letov Š-20“ variklio ir kitų jo dalių. Rastas dalis žadama iškelti. Pirmadienį taip pat vyks restauruoto karo lakūno viršilos Antano Kairaičio atminimui skirto akmens atidengimo ceremonija. Antrasis ekspedicijos etapas numatytas vasarą. Šiaulių rajone esančiame Šilėnų miške, buvusiame tarpukario aviacijos poligone, bus ieškoma 1940 metų rudenį sovietų sunaikintų „Lituanica II“ ir kitų lietuviškų lėktuvų fragmentų. „Lituanica II“ – tai lėktuvas, kuriuo lakūnas Feliksas Vaitkus 1935 metais rugsėjo 21-22 dienomis skrido per Atlantą iš Niujorko į Kauną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.