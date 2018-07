„Ponui R. Karbauskiui kaip 2016 metų Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvio atstovui, LVŽS pirmininkui, surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl komisijos balandžio 10 dienos sprendimu nustatytų pažeidimų“, – BNS penktadienį sakė protokolą surašiusi Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė. VRK konstatavo, kad per praėjusius Seimo rinkimus LVŽS dabartiniam premjerui bei kitiems įdarbintiems komandos nariams sumokėjo beveik 65 tūkst. eurų, bet to neįtraukusi į politinės kampanijos išlaidas ir viršijusi leistiną limitą padarė pažeidimą, tačiau jis nebuvo šiurkštus. Susiję straipsniai: Karbauskio pasiūlytas įstatymas kelia klausimų: atveria kelią diskriminacijai? Pasaulio lietuviai prašo Seimo atmesti prezidentės veto dėl mažesnės referendumo kartelės Anot L. Matjošaitytės, kadangi sankcijos riba didesnė nei 1,5 tūkst. eurų, dėl baudos dydžio spręs teismas. „Atsakomybė taikoma nuo 480 eurų iki 3 tūkst. eurų, kadangi sankcijos riba didesnė nei 1,5 tūkst. eurų, komisija nėra kompetentinga spręsti klausimo dėl konkrečios baudos skyrimo. Visa medžiaga su protokolu bus persiųsta į teismą ir jis priims galutinį sprendimą dėl baudos skyrimo“, – sakė VRK pirmininkė. Vyriausioji rinkimų komisija nustatė, kad iki 2016 metų balandžio LVŽS dirbo vienas žmogus – referentė. Nuo balandžio įdarbinti dar septyni žmonės, tarp jų – S. Skvernelis, dabartinės parlamentarės Rūta Miliūtė, Dovilė Šakalienė. Darbo sutartys su jais nutrauktos iškart po antrojo parlamento rinkimų turo 2016 metų spalio pabaigoje. Septynių veiklos koordinatorių įdarbinimo išlaidos sudarė 64 tūkst. 935 eurus. VRK nustatė, kad darbo užmokestis jiems mokėtas ne iš politinės kampanijos sąskaitos. Tačiau, komisijos nuomone, šiuo atveju minėtos išlaidos turėjo būti specialioje rinkimų sąskaitoje, nes visi įdarbinti veiklos koordinatoriai dirbo išskirtinai rinkimams. Tuo pačiu VRK atkreipė dėmesį, kad minėtos išlaidos nurodytos kitose partijos išlaidų ataskaitose – taigi, anot komisijos, jų nesiekta nuslėpti. Įstatymas nurodo, kad prasidėjus politinei kampanijai, visos politinės kampanijos išlaidos gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų. Kita vertus, įstatyme rašoma, kad politinės kampanijos išlaidomis nelaikomos išlaidos personalo veiklai apmokėti. LVŽS atstovė prie VRK Kristina Kirslienė tuomet apgailestavo, kad darbo užmokesčio išlaidos buvo įtrauktos ne į rinkimų ataskaitą. „Nepagalvojom, neapsižiūrėjom, kur įtraukti tas išlaidas. Vadovautasi tuo, kad atsiradus papildomam darbo krūviui, tiesiog priimama daugiau darbuotojų“, – tvirtino ji. Premjeras S. Skvernelis sakė nežinojęs, iš kokios sąskaitos jam partija mokėjo atlyginimą. Jis sakė darbo sutartį sudaręs su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga kaip su partija, iš jos ir gavęs atlyginimą.

