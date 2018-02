LVŽS išplatintame pranešime rašoma, kad A. Žilinskienė VRK nare buvo paskirta 2017 m. birželio 22 d., tačiau iki šiol nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos, nors vadovaujantis teisės aktų nuostatomis tai padaryti privalėjo per 30 dienų.

LVŽS skunde atkreipia VTEK ir VRK dėmesį, kad A. Žilinskienė be darbo VRK dar yra Internetinės žiniasklaidos asociacijos vadovė bei palaiko su jos naryste VRK nederančius ryšius su lobistine bendrove. Be to, A. Žilinskienė palaiko draugiškus asmeninius santykius su prodiuserinės įmonės akcininku, jos įkūrėju verslininku E. Jakilaičiu, kurio iniciatyva buvo pradėtas tyrimas dėl leidinio „Naisių žemė“. Pasak LVŽS, turėdama nenuneigiamų ryšių su lobistinę veiklą vykdančiomis organizacijomis ir tuo pačiu būdama VRK nare, A. Žilinskienė gali daryti tiesioginį ir netiesioginį spaudimą Seimo nariams, VRK ir kitiems sprendimų priėmėjams.

„Savo kreipimusi į VTEK siekiame atkreipti dėmesį į VRK vykdomų tyrimų skaidrumą ir objektyvumą. Iš viešos informacijos žinoma, kad A. Žilinskienė vadovavo darbo grupei, kuri tyrė jos bičiulio E. Jakilaičio iniciatyva pateiktą skundą. Paaiškėjusios aplinkybės kelia abejones dėl A. Žilinskienės darbo objektyvumo ir tolesnės veiklos darbo grupėje galimybių. Juo labiau, kad nei vienas iš jau dabar žinomų deklaruotinų interesų nebuvo viešai deklaruotas. Manyčiau, kad tokiu atveju asmuo turėtų tiesiog nusišalinti nuo tyrimų, kuriuos atlieka VRK ir laukti VTEK sprendimo“, – pažymi LVŽS pirmininkas Seimo narys Ramūnas Karbauskis.

Apie tai, kad LVŽS kreipėsi į etikos sargus savo feisbuko profilyje paskelbė R. KArbauskis.

LVŽS puslapyje rašoma, kad partijos įsitikinimu, skundo dėl leidinio „Naisių žemė“ neištyrimas kenkia LVŽS, kadangi ši tema nuolat eskaluojama, o neaiškumas tyrime leidžia manipuliuoti informacija, esą LVŽS padarė daugybę pažeidimų, kurių VRK niekaip negali ištirti.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, LVŽS prašo VTEK pradėti tyrimą ir priimti sprendimą, ar VRK narė Aistė Žilinskienė nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 str. 1 d. ir 5 str. 1 d., kuomet įstatyme nustatyta tvarka ir terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos, t.y. 2017 m. birželio 22 d. tapusi VRK nare iki šiol nepateikė privačių interesų deklaracijos. Taip pat prašoma pradėti tyrimą ir pateikti išaiškinimą, ar A. Žilinskienė, tirianti skundą dėl leidinio „Naisių žemė“, atsižvelgiant į įvairius interesus, susijusius su jos pareigomis Interneto žiniasklaidos asociacijoje bei bendradarbiavimu su lobistinę veiklą vykdančia UAB „Vento Nuovo“, nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 2 p. įtvirtintų pareigų nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas bei teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra. VTEK prašoma įvertinti ir tai, ar dėl savo draugystės su skundą pateikusiu E. Jakilaičiu, leidinio „Naisių žemė“ tyrimo metu A. Žilinskienė nėra nuolatinio interesų konflikto situacijoje ir pateikti rekomendacijas dėl to, ar ji neturėtų nusišalinti nuo tyrimo ir balsavimo dėl jo išvados bei taip išvengti interesų konflikto.