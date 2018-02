„Kadangi pastaruoju metu pasitaikė atvejų, kai interpretuojant galiojančius teisės aktus, būtent Visuomenės informavimo įstatymo bei Seimo vidinių teisės aktų normas, buvo apribotas komitetų posėdžių garso įrašų prieinamumas žiniasklaidos priemonėms, o kartu ir visuomenei, pirmadienį registruosiu Seimo Statuto pakeitimą, kad tokios situacijos, kai nepagrįstai ribojama žiniasklaidos ir visuomenės teisė gauti informaciją apie Seimo veiklą, nepasikartotų“, – feisbuke sekmadienį paskelbė R. Karbauskis. Jo paskelbtoje dokumento kopijoje siūloma įtvirtinti pareigą Seimo plenarinio, komiteto ar komisijos posėdžio įrašą skelbti ne vėliau kaip per parą Seimo interneto svetainėje. Uždarų posėdžių įrašai toliau būtų neskelbiami. Dėl vieno iš Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžio garso įrašų į Seimo kanceliariją kreipėsi ir 15min žurnalistai, ir mažiausiai trys Seimo nariai – Aušrinė Armonaitė, Aušra Maldeikienė ir Gabrielius Landsbergis. Seimo valdybos patvirtintą sprendimą neperduoti pernai vykusio Kaimo reikalų komiteto įrašo opozicijos, žiniasklaidos atstovams šeštadienį sukritikavo ir premjeras Saulius Skvernelis. Komiteto posėdyje buvo svarstomos pataisos dėl žemės įsigijimo saugiklių, anot 15min.lt, galėjusius smarkiai apriboti R. Karbauskio ir jam artimų asmenų manevro laisvę supirkinėjant žemes per šeimos įmones. Pataisoms komitete buvo nepritarta. Seimo kanceliarija G. Landsbergio paviešintame atsakyme jam nurodė, jog parlamento valdyba „pritarė nuomonei, kad Seimo komitetų ir kitų Seimo struktūrinių padalinių posėdžių įrašai nepatenka į oficialių Seimo ar Seimo kanceliarijos dokumentų, kurie pagal įstatymus turi būti teikiami suinteresuotiems asmenims, ratą. Anot 15min.lt, neviešinti Seimo komitetų posėdžių garso įrašų nusprendė praėjusios kadencijos Seimo valdyba užpernai birželį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.