Politikas patvirtino, kad tai nuspręsta po konsultacijos su projektą rengusios Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininku Mantu Martišiumi. „Sutarėme su komisijos (LRTK – BNS) pirmininku, kad išbrauksime iš formuluotės tai, kas labiausiai erzina Lietuvos žiniasklaidą, t. y. šnekėjimą dėl valdžios kritikos“, – žurnalistams šeštadienį Seime sakė R. Karbauskis. Jis patvirtino, kad iš jo vadovaujamo Kultūros komiteto pateiktų pataisų bus išbrauktos formuluotės, kuriomis draudžiama skelbti informaciją, skatinančią nepasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis. Tačiau įstatymo projektas šeštadienį Seimui teikiamas dar be šių pakeitimų. R. Karbauskis priminė, kad įstatymo pataisos rengiamos perkeliant europinę Audiovizualinės žiniasklaidos direktyvą. Detalus draudžiamos informacijos sąrašas perkeltas iš Nacionalinės saugumo strategijos ir, anot jo, buvo skirtas reaguoti į galimas grėsmes iš nedraugiškų valstybių šiemet Lietuvoje vykstant trims rinkimams. Premjeras Saulius Skvernelis savo ruožtu teigė, kad į Lietuvos teisę perkeliant direktyvos nuostatas, nereikėtų jų plėsti. „Manau, kad visais atvejais perkeliant Europos teisę į mūsų nacionalinę teisę, plečiamųjų principų reikia taikyti kuo mažiau. Negaliu pasakyti, dėl kokių priežasčių atsirado išplėstos teisės normos“, – žurnalistams šeštadienį sakė S. Skvernelis. Seimo Kultūros komitetas praėjusią savaitę registravo Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, kad visuomenės informavimo priemonėse būtų draudžiama skelbti informaciją, kurioje, be kita ko, „bandoma iškraipyti Lietuvos istorinę atmintį, skatinamas nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas Lietuvos valstybe ir jos institucijomis, demokratine santvarka, krašto gynyba, siekiama stiprinti tautines ir kultūrines takoskyras, silpninti tautinę tapatybę ir pilietiškumą, silpninti piliečių ryžtą ginti savo valstybę, ar kitaip siekiama daryti prieš Lietuvos nacionalinio saugumo interesus nukreiptą įtaką šalies demokratijos, rinkimų procesams, partinei sistemai“. Žiniasklaidos ekspertai pataisas įvertino kaip grėsmę žodžio laisvei. Jas sukritikavo ir Seimo teisininkai, Visuomenės informavimo etikos komisija, prezidentė.

