„Šitoj vietoj pats sprendimas VTEK tikrai nesukelia kažkokių pasekmių, kad ministras negalėtų eiti savo pareigų. Jeigu pasekmės galėtų sukelti kokį nors interesą, koks buvo konstatuotas kalbant apie švietimo ministrę, kur šeimos interesas, tai truputį kita situacija“, – trečiadienį žurnalistams Seime sakė R. Karbauskis. VTEK trečiadienį nustatė, kad ministras A. Veryga supainiojo interesus, kai 2017 metų spalį pasirašė įsakymą, kuriuo skyrė kiek daugiau nei 32 tūkst. eurų LSMU projektui apie alkoholio žalą. A. Veryga LSMU dirbo prieš tapdamas ministru – iki 2016 metų lapkričio. VTEK nurodo, kad vadinamasis „atšalimo“ terminas trunka metus. A. Veryga pripažįsta suklydęs, kai skyrė finansavimą LSMU, tačiau aiškina tai žmogiška klaida. Kartu ministras teigia manantis, kad pažeidimas nėra tokio masto, jog turėtų trauktis iš pareigų. Susiję straipsniai: VTEK: Veryga pažeidė įstatymo nuostatas „Tai yra pažeidimas, dėl kurio apgailestauju. (...) Mano asmeniniu vertinimu, taip, nėra toks, kuris verstų atsisakyti pareigų, bet visada sprendžia vadovas“, – BNS trečiadienį sakė A. Veryga. „Kaip ir visų kitų ministrų atveju, sprendžia tie, kurie deleguoja. Pagrindinis sprendimas yra premjero, jis ir vertins mano galimybes“, – sakė A. Veryga. VTEK savo išvadoje rašo, kad A. Veryga nusišalinimą pareiškė post factum – tada, kai interesų konfliktą keliantis sprendimas jau buvo priimtas – praėjus daugiau nei metams nuo darbo LSMU pabaigos bei VTEK pradėjus tyrimą dėl ministro elgesio. Taip pat nustatyta, kad A. Veryga laiku nedeklaravo keturių sandorių – būsto paskolos, dviejų automobilio lizingo sutarčių su „Swedbank“ ir automobilio pardavimo. VTEK teigia, kad ministras šiuos sandorius deklaravo tik tuomet, kai buvo pradėtas tyrimas dėl jo elgesio. Be to, VTEK pareiškė, kad laiku A. Veryga nedeklaravo ir savo dabartinės darbovietės – Sveikatos apsaugos ministerijos – bei joje einamų ministro pareigų. Etikos komisija yra sulaukusi politikų kritikos dėl tokio pobūdžio formalių pažeidimų konstatavimo, nes ministrų darbovietės yra viešai žinoma informacija. Praėjusią savaitę VTEK konstatavo, kad atstatydinta švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pažeidė įstatymą nedeklaravusi sandorio su banku ir nenusišalinusi nuo sprendimų ministerijoje bei pavaldžiose įstaigose, kai viešuosius pirkimus laimėdavo jos sutuoktinis Evaldas Petrauskas.

