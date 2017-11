“Valstiečių” lyderis, paprašytas įvertinti Sauliaus Skvernelio komandos darbą, praėjusią savaitę DELFI teigė geriausiai iš visų ministrų vertinantis būtent A. Verygą. Tą patį jis pakartojo ir šiandien.

“Taip, aš laikausi tos nuomonės, kad Veryga yra geriausiai šioje Vyriausybėje dirbantis ministras. Tą rodo ir gyventojų nuomonės apklausos rezultatai”, - DELFI sako R. Karbauskis.

Esą puolimo sveikatos apsaugos ministras susilaukia iš suinteresuotų verslo grupių, kurių finansiniams interesams, pasak R. Karbauskio, yra nepriimtini ar net pavojingi A. Verygos daromi pokyčiai sveikatos apsaugos sistemoje.

Viena iš tokių verslo grupių R. Karbauskis įvardijo vaistinių tinklus.

Paprašytas patikslinti, ar nesuklydo, R. Karbauskis teigė, kad “išorinės viešosios nuomonės formavimas ir rodo, kad labiausiai puolamas tas ministras, kuris dirba ir daro tikrai rimtus pokyčius”.

“Jeigu apie tą ministrą per porą savaičių yra tiek neigiamų publikacijų, kiek apie kitus nebuvo per metus laiko, tai, be abejo, tai veikia gyventojų nuomonę”, - sako R. Karbauskis.

Politikas atkreipia dėmesį, kad sveikatos apsaugos ministras esą jokios tvarkos nepakeitė, o tik pareikalavo jos laikytis.

“Ministras nepakeitė jokios receptinių vaistų išdavimo tvarkos. Jis tik pareikalavo iš vaistinių laikytis jau eilę metų galiojančios tvarkos, pagal kurią turi būti pardavinėjami medicininiai preparatai. Bet šito niekas nenori girdėti, o ministras puolamas, ir tai yra daroma gerai apgalvojus, suplanuotai, pasitelkiant ir viešųjų ryšių priemones”, - teigė R. Karbauskis.

R. Karbauskis teigė, kad dabar prieš A. Verygą, Vyriausybę ir Seimo valdančiąją daugumą nukreiptas puolimas jų “neišgąsdins ir ryžto pokyčiams nesusilpnins, nes pokyčiai yra daromi dėl žmonių (gerovės – red.)”.

“Mes jiems (reiktų suprasti – farmacininkams. Red. past.) pasakėme, kad jeigu jūs šitaip elgiatės, tai mes visai nesvarstysime PVM tarifo peržiūrėjimo nereceptiniams vaistams, nes akivaizdu, kad vaistinės susitarimų nesilaikys ir kainų žmonėms nemažins. Tai kam išleisti milijonus mokesčių mokėtojų pinigų, jei vistiek jie tų kainų nemažins, susikiš į kišenes sau tuos pinigus, nes visiškai nesiskaito nei su įstatymais, nei su kažkokia logika?” – sakė R. Karbauskis.

Jis sako iš viešosios erdvės paskutiniu metu susidaręs įspūdį, kad “jie jau mato, kad reikalai nebus kaip jie nori, ir jau atsirado, kad raminkitės”.

R. Karbauskis perklaustas patikslino, kad sakydamas “raminkitės” , jis turėjo mintyse suinteresuotų verslo grupių Seimo valdančiajai daugumai esą siunčiamą žinią – nesiimti reformų tęsinio.

“Jeigu vaistinėje atėjusiam žmogui sakoma, jog tu eik pas ministrą, vietoj to, kad vaistininkas atliktų savo pareigą, tai kaip tada tą paaiškinti? Tai jau yra politikavimas, tai atviras veikimas prieš valdžią”, – sakė Seimo valdančiosios koalicijos lyderis.