„Šešėlinės vyriausybės formavimas, jos programos sudarymas šiandien yra prioritetinis klausimas, ir tai sprendžia ne frakcijos seniūnas, o partijos pirmininkas. Dėl to aš turiu nuvilti tuos, kurie labai džiaugėsi, kad aš Seime nebebūsiu, ar manė, kad traukiuosi iš politikos. Aš iš politikos nesitraukiu“, – laidoje „Delfi diena“ sako R. Karbauskis.

R. Karbauskis mano, kad jam atsisakius Seimo nario mandato turėtų išsispręsti klausimai dėl Audito komiteto ir „valstiečių“ atstovo tarp Seimo pirmininkės pavaduotojų.

„Didžiausia Seimo opozicinė frakcija buvo palikta be atstovavimo Seimo valdyboje, po to buvo bandyta keičiant statutą padaryti taip, kad Audito komitetas būtų ne opozicijos dispozicijoje“, – aiškina jis.

„Jeigu aš nebūčiau to padaręs (atsisakęs mandato – „Delfi“), mes būtume likę ir be Seimo pirmininko pavaduotojo, ir be Audito komiteto, ir bet kokiu atveju iš mūsų būtų tyčiojamasi toliau be galo. <…> Iš mūsų bandė atimti instrumentus, kurie privalomi Seimo opozicinei frakcijai, norint atlikti savo darbą. Mano pasitraukimas yra protestas tam tikra forma ir jis leido iškovoti tai, ko mes norėjome“, – teigia LVŽS pirmininkas.

Jis pabrėžė, kad anksčiau Seime, taip pat ir praėjusią kadenciją, taip elgiamasi nebuvo. „Mes prieš ketverius metus patvirtinome Ireną Degutienę Seimo vicepirmininkę ir Ingridą Šimonytę Audito komiteto pirmininke. Mes taip nesielgėme“, – tikina R. Karbauskis.

Bielinis: Karbauskis pasiekė, ko norėjo

Politologas Lauras Bielinis mano, kad nors R. Karbauskio sprendimas atrodo drastiškas, jis jau davė ir pozityvų rezultatą.

„Valdantieji vėl ėmė diskutuoti ir bendrauti su „valstiečiais“, ieškodami jiems galimybės surasti tinkamą vietą. Juk tai viena didžiausių frakcijų – jie turi atrasti savo vietą ir Seimo pirmininko pavaduotojų gretose, ir komitetuose. Manyčiau, R. Karbauskis pasiekė rezultatą, kurio jis siekė“, – laidoje „Delfi diena“ sakė politologas.

Anot jo, nepaisant R. Karbauskio pasitraukimo, „valstiečių“ frakcija Seime turėtų išlikti pakankamai stabili.

„Manau, ši frakcija išliks. Matome, kad visos frakcijos turi atkrentančių narių skaičių, gali būti, kad išėjus R. Karbauskiui prasidės diskusijos ir griežtesnė konfrontacija tarp kai kurių narių, gali būti, kad vienas kitas pasitrauks, bet šią dieną, manau, frakcija gerai mobilizuota“, – sakė jis.

R. Karbauskis į Seimą buvo išrinktas su „valstiečių“ sąrašu, dabar jo vietą užims Asta Kubilienė. R. Karbauskis Seimo nariu buvo tris kadencijas: 1996–2000, 2000–2004 ir 2016–2020 metais.