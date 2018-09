Jeigu valstybė šių draudimo įmokų nemokėjo, R. Karbauskis siūlo jas suskaičiuoti. Tai paliestų tik asmenis, kurie 1995 metais ir 2003–2016 metais augino vaikus iki 3 metų, bet iki tol nedirbo ir neturėjo draudžiamųjų pajamų arba jos buvo labai mažos – nesiekė tuometinės minimalios algos. Tokių žmonių yra apie 259 tūkst. asmenų. R. Karbauskis siūlo šį draudimą daliai tėvų pritaikyti atgaline data. Seimui antradienį teikiamos atitinkamos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos. Nuo 2017-ųjų šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 3 metų, yra draudžiamas valstybės lėšomis pensijos ir nedarbo socialiniu draudimu, jeigu jis neturi draudžiamųjų pajamų, o valstybės įmokos skaičiuojamos nuo minimalios algos. Jeigu tėvai gauna mažesnes už minimalią algą pajamas, draudimo skirtumą dengia valstybė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.