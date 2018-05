Pasak parlamentaro, taip pat būtina stiprinti teisėsaugos institucijas. „Iš tikrųjų Seimas turės pagrindo remiantis tomis išvadomis parengti įstatymų projektus, stiprinančius teisėsaugos institucijų galimybes, užkardančius tokius dalykus ir didinančios politikų atsakomybę tuose klausimuose“, – BNS trečiadienio vakarą sakė R. Karbauskis. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas teigė, kad jo vadovaujama frakcija Seime parems NSGK išvadas ir prognozavo, jog dokumentas parlamente bus patvirtintas be didesnių problemų. Vis dėlto R. Karbauskis tvirtino, kad daugiau iššūkių Seime gali kilti svarstant, ko imtis toliau, siekiant pažaboti verslo įtaką politiniams procesams. Susiję straipsniai: Gentvilas: NSGK tyrimo išvados turi trūkumų, bet yra reikalingos Parlamentinis tyrimas dėl verslo poveikio politikai: svarbiausi pasiūlymai „Šito proceso metu paaiškėjo daug metastazių, kurios šito tyrimo metu paliestos nebuvo. Tai aš tikiuosi, kad šio tyrimo pabaiga yra tik didelio proceso pradžia, nes jeigu netirtume toliau ir nesiaiškintume visų dalykų, būtų labai keista“, – kalbėjo politikas. Pasak „valstiečių“ lyderio, labiausiai tolesniems tyrimams priešintųsi konservatoriai, kurie, anot jo, irgi bendradarbiavo su koncernu „MG Baltic“. Tuo metu patys konservatoriai kritikuoja NSGK atliktą tyrimą, nes jame nenagrinėta R. Karbauskiui priklausančio „Agrokoncerno“ įtaka politiniams procesams. Pats R. Karbauskis teigia, kad tai tyrinėti net nėra pagrindo. „Tai, kad „Agrokoncernas“ yra įsteigtas Karbauskio, yra požymis? Tai aš esu požymis savaime?“ – kalbėjo jis. „Jeigu aš nebūčiau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas, jeigu aš būčiau partijos, kuri inicijavo šitą tyrimą, pirmininkas, (...) tai niekam „Agrokoncernas“ netrukdytų“, – teigė Seimo narys. Po daugiau nei pusmetį vykusio NSGK tyrimo išvadas patvirtintos trečiadienio vakarą.

