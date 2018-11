„Derybose su „Tvarka ir teisingumu“ suderinome, kad galime tą padaryti“, – BNS teigė R. Karbauskis. Anot jo, „valstiečių“ frakcijoje yra sutarimas dėl „tvarkiečių“ teikiamų pataisų parėmimo. „Tvarkiečiai“ 9 proc. PVM tarifą siūlo nustatyti malkoms, skiedroms, traiškytai medienai, žievei, pjuvenoms, drožlėms ir iš medienos biomasės pagamintiems briketams bei granulėms tais atvejais, kai šios prekės perkamos gyventojų savo poreikiams, nesusijusiems su komercine ar profesine veikla. Tokią Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisą šią savaitę Seime registravo „tvarkiečių“ frakcijos nariai. Seimas kitą ketvirtadienį šias pataisas pradės svarstyti ir iki Kalėdų tikisi priimti. Kartu bus svarstomas ir panašios socialdemokratų parengtos pataisos. Susiję straipsniai: Kas atsitiko? „Valstiečiai“ bando įkišti į stalčių vieną iš svarbiausių alkoholio kontrolės įstatymų Karbauskis: jei opozicijos kaltinimai būtų teisingi, mane turėtų suimti Pasak R. Karbauskio, nauja PVM lengvata galėtų pasinaudoti malkomis besišildantys privačių gyvenamųjų namų gyventojai. „Pagrinde regionuose, nes mieste nelabai kas jas naudoja, tik priemiesčiuose (...) Mes darėme lengvatą centraliniam šildymui, o turintys autonominį šildymą liko nuskriausti. Dabar šią skriaudą atitaisome “, – aiškino „valstiečių“ lyderis. Tačiau, anot jo, apie PVM lengvatos išplėtimą kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, elektra, besišildantiems gyventojams kol kas nediskutuota. „Būtų per drąsu kažką sakyti, nes to dar nediskutavome. Iš tikrųjų, jeigu mes taip pradėsime žiūrėti į problemą, tai galime rasti tikriausiai 1001 variantą, kada kažkas dėl kažko nuskriaudžiamas. (...) Diskutuosime, žiūrėsime“, – sakė R. Karbauskis. „Tvarkiečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis BNS teigė, kad pataisa jau suderinta ir su finansų ministru. „Buvo Finansų ministerijos pastabos, atsižvelgėme pataisėme pagal tuos ministro pastebėjimus. Kadangi ištaisėme, tikimės pritarimo“, – sakė R. Žemaitaitis. Skaičiuojama, kad Seimui pritarus naujai PVM lengvatai, biudžetas kitąmet netektų apie 7 mln. eurų pajamų. Anot R. Žemaitaičio, tai nėra didelė netektis, ją galėtų kompensuoti papildomos įplaukos iš mokesčių surinkimo. Be to, pasak parlamentaro, pataisos padės mažinti šešėlį šioje rinkoje. Dabar šiam kurui PVM lengvata netaikoma, ir jis apmokestinamas standartiniu, 21 proc. dydžio PVM tarifu. Spalio viduryje finansų ministras Vilius Šapoka Seime tvirtino, kad PVM lengvatos malkoms 2019 metų biudžeto projekte nėra, todėl kol kas nenumatytos ir lėšos, kurių reikėtų valstybės netektoms pajamoms kompensuoti, jei Seimas vis dėlto nuspręstų taikyti lengvatą. Premjeras Saulius Skvernelis neseniai irgi pareiškė, kad nuo kitų metų malkoms bus taikomas 9 proc. PVM tarifas. Dabar PVM lengvata taikoma tik centralizuotai tiekiamai šilumai, todėl ja daugiausia naudojasi daugiabučių gyventojai. Energijos išteklių biržos „Baltpool“ duomenimis, pirmąjį šių metų pusmetį įvairių rūšių medienos kaina augo 15–25 procentais.

8 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.