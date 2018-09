„Ar A. Guogą, ar bet ką kitą, ką skyrius matys, kaip galimą kandidatą, gali būti pasiūlyti. Skyrius, matyt, debatuose nagrinės, kuri kandidatūra tinkamiausia“, – trečiadienį BNS sakė Ramūnas Karbauskis. Anot jo, kol kas niekas nėra pasiūlytas kandidatu, nes neprasidėjo dar jų kėlimo procedūra. „Bet kokiu atveju šnekant apie Vilniaus mero poziciją, jeigu manęs klaustų, ar jis galėtų būti teoriškai, įsivaizduoju, jeigu dabartinis meras juo būti gali, tai A. Guoga tikrai būti gali“, – tvirtino R. Karbauskis. Susiję straipsniai: Siurprizas Guogai: „valstietis“ yra pasirengęs įrodyti, kad jis geresnis Konservatorių pasirinkimas Vilniuje – Dainius Kreivys siūlo kitokią miesto viziją „Žmogus, turi gana sėkmingą verslą, turintis darbo patirties Europos Parlamente, palyginti su dabartiniu meru, tikriausiai būtų daug geresnis meras Vilniui negu Remigijus Šimašius. Bet galbūt mūsų partija pasirinks dar geresnį“, – svarstė „valstiečių“ vadovas. Trečiadienį naujienų portalas 15min.lt pranešė, kad A. Guoga gali būti keliamas į sostinės merus kaip „valstiečių“ kandidatas. „Esu informuotas, kad „valstiečių“ Vilniaus skyrius vakar (antradienį – BNS) svarstė tą galimybę, kad galėčiau būti vienas iš tų keliamų kandidatų būtent iš Vilniaus skyriaus. Bet matėme, kaip ir konservatoriai kėlė žmones, žmonės turi sutikti. Taip pat čia būtų. Reikia sulaukti visų kandidatų, kuriuos skyrius gali iškelti iš to pačio Vilniaus skyriaus, mes tada svarstytume, ar verta kandidatuoti. Aišku, man labai malonu, kad apie mane kalba. Bet tikrai pats nesu nusprendęs dėl savo tolimesnio dalyvavimo politikoje apskritai“, – portalui kalbėjo A. Guoga. R. Karbauskis sakė šiuos pasvarstymus vertinantis kaip A. Guogos norą būti kandidatu. „Tai, kas buvo spaudoje, vertinu kaip žmogaus pasakymą, kad jis norėtų būti kandidatu į kandidatus“, – BNS teigė LVŽS pirmininkas. Pasak R. Karbauskio, nors A. Guoga liberalesnių pažiūrų politikas nei „valstiečiai“, tačiau tautinės vertybės esančios tos pačios. Anksčiau skelbta, kad „valstiečių“ kandidatas per tiesioginius Vilniaus miesto mero rinkimus gali būti Seimo narys Tomas Tomilinas. „Neabejoju, kad T. Tomilinas bus irgi vienas iš kandidatų“, – tvirtino R. Karbauskis. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovą.

