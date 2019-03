Teisėjų korupcijos byloje įtariamas kurorto meras Ričardas Malinauskas žada artimiausiu metu pateikti prašymą Seimui atlikti tokį tyrimą. Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis teigia, kad dvaro istorija būtų nagrinėjama parlamente tik tuo atveju, jeigu atsirastų Seime vertų nagrinėti aplinkybių. Pasak jo, dabar tai būtų ankstyva, nes teisėsauga dar tik pradėjo tyrimą, kur įtaria mokėjus kyšius Vijūnėlės dvaro byloje. „Kadangi yra teisminiai procesai ir tyrimai pradėti, Seimas tikrai nepradės to dabar. Turi būti išsiaiškintos visos aplinkybės, kurios yra keliamos“, – BNS sakė R. Karbauskis. Opozicinių konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis taip pat tvirtino esąs prieš parlamentinį tyrimą. Jis įtaria, kad Druskininkų meras sąmoningai siekia politizuoti šiuo metu teisėsaugos tiriamą bylą. Susiję straipsniai: Teisėjų korupcijos byloje įtarimai pateikti Vijūnėlės dvaro savininkui Teisėjų korupcijos byla apnuogino seno skandalo užkulisius: paviešinti pokalbiai užkabino šalies elitą „Čia yra gana gudrus žaidimas, (...) kurio tikslas yra politizuoti teisėsaugos tyrimą tikintis, jog Seime koks nors politikas leptels kokią frazę, ir tada Druskininkų meras galėtų apskųsti tyrimą kaip politizuotą Europos Žmogaus Teisių Teismui“, – BNS teigė G. Landsbergis. R. Malinauskas BNS sakė, jog Druskininkų verslo klubas ir miesto žmonės renka parašus, kurie taps kreipimosi į Seimą pagrindu. Šiuo metu, pasak mero, surinka 2-3 tūkst. parašų. Politikas teigė, kad į Seimą kreipsis per artimiausias dvi savaites. „Jeigu Seime yra sąžiningi, skaidrūs, dori žmonės (...) tai raginu visiems, net ir konservatoriams ir liberalams palaikyti šią idėją – skirti atstovus, skirti ekspertus, kad būtų aukštesnis lygis, kad būtų galima išsiaiškinti šią istoriją“, – kalbėjo meras. Gina įtariamą patarėją Druskininkų centre, kurortinėje zonoje, esantis Vijūnėlės dvaru pramintas pastatas pradėtas statyti 2013 metais. Statybai reikalingus leidimus davė Druskininkų savivaldybė ir vietos žemėtvarkininkai. Iš pradžių šis turtas priklausė alytiškiui, vienos saugos įmonės apsaugininkui Romui Baranauskui, vėliau – kauniečiams sutuoktiniams Žilvinui ir Zinai Poviloniams. Žiniasklaidoje nagrinėtos versijos, kad Vijūnėlės dvaras iš tikrųjų priklauso pačiam R. Malinauskui. Meras tokias prielaidas anksčiau yra atmetęs, tačiau teigė, jog rimtai svarstytų įsigyti pastatą, jei jis būtų parduodamas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 metų birželio 22-ąją paskelbė neskundžiamą sprendimą, kad Vijūnėlės pastatas turi būti nugriautas. Teismas konstatavo, kad pastačius gyvenamosios paskirties pastatą kurorto apsaugos zonos antrojoje juostoje buvo pažeisti Lietuvos įstatymai. Tačiau pastatas nėra nugriautas iki šiol. Vijūnėlės dvaro savininkai šiuo metu bylinėjasi dėl galimybės pastatą ne griauti, o rekonstruoti. Vilniaus apygardos teismas tokį prašymą pernai lapkritį atmetė, šis sprendimas apskųstas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Prieš kelias savaites teisėsauga paskelbė atliekanti tyrimą dėl stambaus masto teisėjų korupcijos. Jame nagrinėjamas epizodas, kad Vijūnėlės dvaro byloje galėjo būti mokami kyšiai. Pareigūnai pareiškė įtarimus R. Malinauskui dėl prekybos poveikiu ir papirkimo. Tokių pačių įtarimų sulaukė ir mero patarėjas Aivaras Kadziauskas. Dalyvavęs sekmadienį vykusiuose savivaldos rinkimuose su R. Malinausko komitetu, jis iškovojo Druskininkų savivaldybės tarybos nario mandatą. „Aš manau, kad A. Kadziauskas vertas ne tik patarėjo, bet ir tarybos nario vietos ir vardo. Ir iš didžiosios raidės, tarp kitko“, – teigė Druskininkų meras. R. Malinauskas rinkimuose buvo perrinktas per pirmąjį turą. Jis savivaldybei vadovauja 19 metų.

