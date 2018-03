„Aš sakiau, kad jis turi pasirinkimą – jeigu jam gėda, jis gali pasitraukti. Tai nereiškia, kad aš pakviečiau jį pasitraukti. Sakiau, kad visą laiką yra pasirinkimo galimybė. Ne aš vienas tą sakiau, tą pasakė ir Vyriausybės vadovas. Ir manau, kad daugeliui Seimo narių tas kausimas kyla, nes kiekvienas iš mūsų turime klausimą, dėl kurio iš mūsų jam būtų gėda?“ – BNS penktadienį sakė R. Karbauskis. Jis teigė išsiaiškinęs situaciją po pokalbio su Seimo vadovu penktadienio rytą ir patikino, kad Seimo pirmininkas turi pasitikėjimą. „Šiandien ryte šnekėjomės, iš tiesų už mūsų frakciją, už mūsų koaliciją Seimo pirmininkui ne gėda. Vakar tikriausiai tame renginyje Seimo pirmininkui buvo pakankamai daug streso ir manau, kad jis gaudė tuo metu tokias mintis, kokios tuo metu atėjo į galvą. Ir galbūt ne visai korektiški tie pasisakymai buvo viso Seimo atžvilgiu ir tikiuosi, kad tokių pasisakymų ateity nebebus“, – kalbėjo „valstiečių“ frakcijos seniūnas. Susiję straipsniai: Skvernelis: jei Pranckietis nemato galimybių konsoliduoti Seimo, jis galėtų trauktis Pranckietis: niekas neragina manęs atsistatydinti Anot R. Karbauskio, Seimo pirmininkui nebent galėjo būti gėda dėl opozicijos veiksmų. „Mes gi žinome, kaip balsavome dėl Konstitucinio Teismo sprendimo dėl M. Basčio, mes dėl jo nesigėdijame. Jei opozicija turi dėl ko gėdytis, tai Seimo pirmininkas tą ir galėjo įvardyti, kad jam gėda už opoziciją. Bet jis to neįvardijo, dėl to mes šiokią tokią pretenziją turėjome“, – teigė LŽVS lyderis. „Jis turi pasitikėjimą Seime. Mes šiandien dar sykį patvirtinome, kad tas pasitikėjimas yra“, – pridūrė R. Karbauskis. Anot jo, pasitikėjimo Seimo pirmininku klausimą nebent gali inicijuoti opozicija, valdantieji tokio klausimo nekelia. „Jei konservatoriai, siekdami pirmalaikių Seimo rinkimų bet kokia kaina, vieni neinicijuos ko nors, tai nebus (nepasitikėjimo svarstymo – BNS)“, – teigė R. Karbauskis. Ketvirtadienį vykusiame mitinge prie Seimo „valstiečių“ atstovas V. Pranckietis pareiškė, kad jam gėda dėl kai kurių Seimo narių. Po šių pareiškimų, į sceną užlipęs „valstiečių“ vadovas R. Karbauskis pareiškė, kad jei V. Pranckiečiui gėda, jis turėtų trauktis. „Jeigu jam gėda, mes Seime renkam Seimo pirmininką, mes galim išrinkti ir kitą pirmininką, jeigu jam gėda. Jeigu jam gėda, jis turi atsistatydinti“, – mitinge pareiškė R. Karbauskis. Premjeras Saulius Skvernelis teigė, kad jei Seimo pirmininkas V. Pranckietis nemato galimybių konsoliduoti Seimo darbo, jis galėtų svarstyti apie traukimąsi iš šių pareigų.











