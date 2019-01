„Žmogus žmogui parodė, pasijuokė, tai nebuvo tikslas viešai tyčiotis, kažkaip kitaip. Čia skonio reikalas (...). Aš į šią vietą žiūriu kaip į tam tikrą humorą, galbūt tokį šiek tiek užribinį, bet ką darysi – mes tokioje visuomenėje gyvename, kur tai priimtina“, – žurnalistams šeštadienį teigė valdančiųjų lyderis. Kaip skelbė naujienų portalas lrt.lt, penktadienį fotografai užfiksavo, kaip svarstant LRT įstatymo pataisas, plenarinių posėdžių salėje Socialdemokratų darbo frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas Artūras Skardžius ir „valstiečių“ atstovės – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė bei Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė – aptaria šaudykloje naudojamą suvarpytą taikinį, virš kurio užrašas –„Gabrielius“. Susiję straipsniai: Valdančiųjų „pokštas“ Seimo salėje – suvarpytas taikinys su įsivaizduojamu Landsbergiu? A. Skardžius portalui tikino, kad omenyje neturėjo opozicinių konservatorių vadovo Gabrieliaus Landsbergio, tačiau pastarasis teigė, kad tai, ką turėjo omenyje A. Skardžius, rodydamas A. Širinskienei suvarpytą taikinį su žmogaus siluetu ir su jo vardu, „yra visiškai aišku“. R. Karbauskis priminė, kad ir jis pats yra tapęs panašių pokštų objektu, pavyzdžiui, prieš metus vykusiuose „M.A.M.A.“ apdovanojimuose rodyta jo nuotrauka su klouno grimu. G. Landsbergis BNS šeštadienį teigė Seimo salėje sulaukęs nuoširdaus Seimo vicepirmininkės „valstietės“ R. Baškienės atsiprašymo už kolegų elgesį. „Aš padėkojau už atsiprašymą – atsiprašė tikrai nuoširdžiai“, – BNS sakė jis.

127 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.