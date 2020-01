„Aptarėme įvairius įstatymus, kuriuos teikia prezidentūra ir atitinkamai tam buvo skirtas pagridninis pagrindinis pokalbio laikas, – kalbėjo R. Karbauskis. – Galiu užtikrinti visuomenę, kad jokios konfrontacijos tarp Seimo ir Prezidentūros nėra.“

Jis tvirtino, kad klausimo dėl J. Narkevičiaus stengėsi neliesti, nes atsakomybę už ministrą prisiėmė premjeras Saulius Skvernelis, o valdančioji koalicija irgi yra priėmusi savo sprendimą.

„Aptarta turbūt tikriausiai apie dešimt įstatymų“, – tvirtino R. Karbauskis, kalbėdamas apie artėjančią pavasario sesiją. „Mūsų požiūriai sutampa“, – teigė R. Karbauskis ir pridūrė, kad sutampa ir požiūriai dėl korupcijos mažinimo ir kitų dalykų.

R. Karbauskis taip pat pridūrė, kad jau žino, kad prezidentas vetuos vieną iš įstatymų. „Vetuos vieną įstatymą ir vetuos su pataisomis, – kalbėjo R. Karbauskis. – Civilinio turto konfiskavimo.“ R. Karbauskis pridūrė, kad po prezidento veto jie greitai sutvarkys visus trūkumus.

20 įdarbintų žmonių rebusas

Beje, nors teigė, kad apie J. Narkevičių nekalbėjo, komentuodamas susitikimą pridūrė, kad nežino, kodėl minimų dvidešimties žmonių sąrašas yra toks, koks yra. R. Karbauskis taip pat pridūrė, kad reikia atskleisti visą vaizdą: „Reikia atskleisti vaizdą iš tikro koks buvo dėl draugų, bendradarbių, bendramokslių ir pačio Roko Masiulio ir jo žmonos. Vaizdas bus įspūdingas“.

Dar kartą paklausus apie sąrašą žmonių, kuriuos esą įdarbino J. Narkevičius, R. Karbauskis teigė: „Šnekame apie paštininkus eilinius, apie vairuotoją, apie studentą – iš tų žmonių, apie kuriuos šnekame“.

R. Karbauskis to sąrašo teisingumu abejojo ir dėl to, kad ten – vienos tautybės asmenys. „Ten tik lenkų kilmės žmonės, dėl to mums kyla klausimas“, – tvirtino LVŽS lyderis.

R. Karbauskis pasisako už tai, kad tų 20 asmenų sąrašas būtų paviešintas.

Paklausė, kieno nuomonę išsako prezidento patarėjas

R. Karbauskis per diskusijas dėl veto dėl kartelės mažinimo yra piktinęsis, kad prezidento patarėjai skambina Seimo nariams. Ar jis tai pasakė pačiam prezidentui į akis? „Pasakiau tai, kad prezidento patarėjas Mačiulis komentuoja kai kuriuos dalykus tikriausiai savo asmenine iniciatyva. Šnekėjimas apie tai, kad bus panaikinta kartelė ir bus panakintos vienmandatės apygardos, pasirodo, yra prezidento patarėjo savivalė, jo asmeninė nuomonė. Prezidentas pasisako prieš vienmandačių apygardų panaikinimą", - sakė R. Karbauskis.

Lygino su taikos pypkės rūkymu

R. Karbauskis juokavo, kad susitikime tvyrojo rami nuotaika. Atmosferą palygino su „taikos pypkės rūkymu“ bei pridūrė, kad ir valdantieji gerbia prezidento nuomonę ir jis esą gerbia valdančiųjų nuomonę.

„Šiandien buvo labai konstruktyvus pokalbis ir jeigu būtų galima išsireikšti kokiomis nors metaforomis, tai būtų rūkymas taikos pypkės. Tikrai tai galima vadinti konstruktyviu pokalbiu, labai geru. Reikia visiems suprasti, kad jokis konfrontacijos tarp prezidentūros ir Seimo nėra“, – kalbėjo valdančiųjų lyderis.

Dar prieš susitikimą G. Nausėda BNS teigė, kad apie ministrą Jaroslavą Narkevičių su valdančiųjų lyderiu kalbėti neketina. Esą viskas jau pasakyta.

G. Nausėda teigė, kad susitikimo metu bus aptariamos politinės aktualijos ir bendradarbiavimas su valdančiaisiais.

Susitikimas buvo ne viešas.