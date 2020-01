„Aptarėme įvairius įstatymus, kuriuos teikia prezidentūra ir atitinkamai tam buvo skirtas pagridninis pagrindinis pokalbio laikas, – kalbėjo R. Karbauskis. – Galiu užtikrinti visuomenę, kad jokios konfrontacijos tarp Seimo ir Prezidentūros nėra.“

Jis tvirtino, kad klausimo dėl J. Narkevičiaus stengėsi neliesti, nes atsakomybę už ministrą prisiėmė premjeras Saulius Skvernelis, o valdančioji koalicija irgi yra priėmusi savo sprendimą.

„Aptarta turbūt tikriausiai apie dešimt įstatymų“, – tvirtino R. Karbauskis, kalbėdamas apie artėjančią pavasario sesiją. „Mūsų požiūriai sutampa“, – teigė R. Karbauskis ir pridūrė, kad sutampa ir požiūriai dėl korupcijos mažinimo ir kitų dalykų.

R. Karbauskis taip pat pridūrė, kad jau žino, kad prezidentas vetuos vieną iš įstatymų. „Vetuos vieną įstatymą ir vetuos su pataisomis, – kalbėjo R. Karbauskis. – Civilinio turto konfiskavimo.“ R. Karbauskis pridūrė, kad po prezidento veto jie greitai sutvarkys visus trūkumus.

20 įdarbintų žmonių rebusas

Beje, nors teigė, kad apie J. Narkevičių nekalbėjo, komentuodamas susitikimą pridūrė, kad nežino, kodėl minimų dvidešimties žmonių sąrašas yra toks, koks yra. R. Karbauskis taip pat pridūrė, kad reikia atskleisti visą vaizdą: „Reikia atskleisti vaizdą iš tikro koks buvo dėl draugų, bendradarbių, bendramokslių ir pačio Roko Masiulio ir jo žmonos. Vaizdas bus įspūdingas“.

Dar kartą paklausus apie sąrašą žmonių, kuriuos esą įdarbino J. Narkevičius, R. Karbauskis teigė: „Šnekame apie paštininkus eilinius, apie vairuotoją, apie studentą – iš tų žmonių, apie kuriuos šnekame“.

R. Karbauskis to sąrašo teisingumu abejojo ir dėl to, kad ten – vienos tautybės asmenys. „Ten tik lenkų kilmės žmonės, dėl to mums kyla klausimas“, – tvirtino LVŽS lyderis.

R. Karbauskis pasisako už tai, kad tų 20 asmenų sąrašas būtų paviešintas.

Reiškė abejonių dėl VTEK patikimumo

Per susitikimą R. Karbauskis prezidentui taip pat išsakė nepasitikėjimą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimais. VTEK aiškinamasi, ar susisiekimo ministras nepriėmė interesų konfliktą keliančios dovanos spalį vykusių komandiruočių Baltarusijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose metu.

Taip pat tiria, ar valstybės politikas laiku ir tinkamai deklaravo, kad vadovauja juridiniam asmeniui – Lietuvos lenkų sąjungos filialo Trakų rajono skyriui, ir aiškinasi, ar J. Narkevičius laiku ir tinkamai deklaravo sutuoktinės vykdomą individualią nekilnojamojo turto nuomos veiklą ir 3 tūkst. eurų vertę viršijančius iš šios veiklos galbūt kylančius sandorius. Tyrimas išplėstas papildomai gautos informacijos pagrindu, rašė ELTA.

Taip pat VTEK aiškinasi S. Skvernelio gatvės asfaltavimo aplinkybes.

R. Karbauskis piktinosi, kad ši institucija svarsto išimtinai juos.

„Aš tik išsakiau pokalbyje požiūrį į pasitikėjimą VTEK, kuris yra susvyravęs po eilės skandalų, susijusių su VTEK. Plius tie sprendimai yra tokie nevienareikšmiai – kada (...) žmogus neįregistravo, kad jis yra ministras, lyginama su tuo, kada iš tikrųjų yra viešų ir privačių interesų pažeidimas. Viskas sumesta į bendrą krūvą.

Konservatorių atstovai niekada nesvarstomi. Jie persiunčiami į Seimą, o mes labai aktyviai svarstomi. Išsakiau, kad turiu pagrindą sakyti, kad Seime mes neturėsime pasitikėjimo VTEK sprendimu, koks jis bebūtų“, – sakė R. Karbauskis.

Turi vienintelį kandidatą į ministro postą

Po susitikimo R. Karbauskis taip pat patikino, kad jų pusė teturi vieną kandidatą į ekonomikos ir inovacijų ministro postą.

„Kandidatus į ministrus teikia Ministras Pirmininkas, tai yra faktas. Ministras Pirmininkas neturi jokio kito kandidato, ir tai yra faktas. Apie kokius kandidatus daugiau šnekėjo prezidentas, aš nežinau, nes šiandien mes tokios temos neturėjome“, – sakė R. Karbauskis.

Teismo sprendimais jis teigė negalėtų nepasitikėti, tačiau VTEK sakė negalįs lyginti su teismu.

Paklausė, kieno nuomonę išsako prezidento patarėjas

R. Karbauskis per diskusijas dėl veto dėl kartelės mažinimo yra piktinęsis, kad prezidento patarėjai skambina Seimo nariams. Ar jis tai pasakė pačiam prezidentui į akis? „Pasakiau tai, kad prezidento patarėjas Mačiulis komentuoja kai kuriuos dalykus tikriausiai savo asmenine iniciatyva. Šnekėjimas apie tai, kad bus panaikinta kartelė ir bus panakintos vienmandatės apygardos, pasirodo, yra prezidento patarėjo savivalė, jo asmeninė nuomonė. Prezidentas pasisako prieš vienmandačių apygardų panaikinimą", - sakė R. Karbauskis.

Per susitikimą jis teigia pasiteiravęs, kiek prezidento patarėjo nuomonė atspindi pačio G. Nausėdos nuomonę, ir teigė supratęs, kad taip yra ne visada.

Lygino su taikos pypkės rūkymu

R. Karbauskis juokavo, kad susitikime tvyrojo rami nuotaika. Atmosferą palygino su „taikos pypkės rūkymu“ bei pridūrė, kad ir valdantieji gerbia prezidento nuomonę ir jis esą gerbia valdančiųjų nuomonę.

„Šiandien buvo labai konstruktyvus pokalbis ir jeigu būtų galima išsireikšti kokiomis nors metaforomis, tai būtų rūkymas taikos pypkės. Tikrai tai galima vadinti konstruktyviu pokalbiu, labai geru. Reikia visiems suprasti, kad jokis konfrontacijos tarp prezidentūros ir Seimo nėra“, – kalbėjo valdančiųjų lyderis.

Dar prieš susitikimą G. Nausėda BNS teigė, kad apie ministrą Jaroslavą Narkevičių su valdančiųjų lyderiu kalbėti neketina. Esą viskas jau pasakyta.

G. Nausėda teigė, kad susitikimo metu bus aptariamos politinės aktualijos ir bendradarbiavimas su valdančiaisiais.

Susitikimas buvo ne viešas.