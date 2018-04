„Vienas iš pačių efektyviausių priemonių alkoholio kontrolės srityje yra akcizai. Akcizus mes padidinome ir tai turėjo duoti efektą alkoholio vartojimo mažėjimui. Visi kiti sprendimai dėl reklamos draudimo, dėl amžiaus, dėl prekybos laiko mažinimo tokio efekto neduoda kaip akcizų pakėlimas“, – antradienį interviu Žinių radijui teigė R. Karbauskis. „Mes priėmėm sprendimus, kokios ir kitos šalys priiminėja, ir jie duoda tokį efektą, kokį ir turi duoti – vartojimas turi mažėti. Kita vertus, manau, kad visuomenės požiūris keičiasi ir jis keičiasi ne dėl valdžios sprendimų“, – pridūrė jis. Iki pernai pavasario alkoholio akcizai buvo didinami palaipsniui, tačiau „valstiečių“ daugumos Seimas nusprendė, kad būtina kovoti su alkoholizmu ir gerokai padidino akcizus. Nuo praėjusių metų kovo pradžios akcizai labiausiai išaugo alui ir vynui – iki 112 proc., o etilo alkoholiui – apie 23 procentais. Deklaruoti alkoholio akcizai šiemet per pirmus du mėnesius siekė 42,37 mln. eurų – 54,3 proc. mažiau nei 2017-ųjų sausį–vasarį (92,756 mln. eurų).











