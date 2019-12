„Reikia konstatuoti, kad opozicija daro viską, kad to mokesčio nebūtų. Tai liūdina, nes prekybos tinklai yra ta verslo sritis, kuri galėtų labiau prisidėti prie valstybės ir mūsų žmonių gerovės, bet deja su opozicijos pagalba daroma viskas, kad to nebūtų. Kitaip tariant, nuo sausio 1 d. tikriausiai bus neįmanoma to įstatymo priimti, dėl to, kad visais būdais blokuojama“, – sakė R. Karbauskis.

Pasak LVŽS pirmininko, klausimas bus atidėtas, ir prie jo bus grįžta greičiausiai tik pavasario sesijoje. Jis negalėjo įvardinti, kuri sritis kentės dėl to, kad netenkama šio pajamų šaltinio.

„Aš negalėčiau to įvardinti, mes bandome skaičiuoti paskutinius variantus, atitinkamai manau, kad artimiausiu metu bus visiškai aišku“, – sakė R. Karbauskis.

Strigo komitete

Kaip rašė BNS, Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pirmadienį nepritarė skubėjimui, sprendžiant dėl prekybos mokesčio – projekto svarstyme jis padarė pertrauką, tačiau neaišku, kiek ji truks. Tačiau iki Kalėdų Stambios prekybos mokesčio įstatymas nebus priimtas ir neįsigalios nuo sausio.

„Valstiečiai“ siūlė apmokestinti prekybos tinklų apyvartą, jeigu ji viršytų 2 mln. eurų per mėnesį (be PVM).

Mokestis, iniciatorių teigimu, valstybės biudžetą papildytų apie 32 mln. eurų per metus.

Sprendimas dėl vaiko pinigų – netolimoje ateityje

LVŽS lyderis sakė, kad po kelių dienų paaiškės, ir koks sprendimas bus dėl vaiko pinigų didinimo. Pradžioje buvo svarstoma, kad nuo sausio jų suma augtų iki 60 eurų, o vėliau kitais metais – iki 70 eurų.

„Opozicija daro viską, kad nepavyktų, mes darome viską, kad pavyktų. Ar mums pavyks, paaiškės po kelių dienų“, – sakė R. Karbauskis.

Parlamentas pritarė socialdarbiečių siūlymui vaiko pinigus didinti iki 70 eurų, tačiau iki šiol nėra aišku nuo kada tai galėtų būti daroma.

Tikisi, kad priims taršos mokestį

R. Karbauskis tikisi, kad bus priimtas automobilių taršos mokestis.

„Dėl automobilių mokesčio – tas variantas, kuris jau yra su visai kitais skaičiais. Jis, atrodo, kad turės palaikymą, tai tikiuosi, kad mokestis bus priimtas“, – sakė LVŽS pirmininkas.

Naujausias pasiūlymas yra valstietės-žaliosios Agnės Širinskienės.

„Šis įstatymo projektas su naujausiais Seimo narės (Agnės Širinskienės – ELTA) pasiūlymais atitiktų tą esmę, kurią buvome mes pasiūlę. Tai yra – mokestį mokėtų automobilio savininkai prieš kiekvieną sandėrį. Mokestis būtų taikomas už CO2 kiekį vienam kilometrui. Pagal šį principą minimali mokesčio suma būtų 13,5 euro už dujų automobilį, o maksimali – 540 eurų už dyzelinį automobilį“, – sakė Aplinkos ministerijos kancleris Arminas Mockevičius.

Karbauskio: dėl bankų mokesčio tarp valdančiųjų sutarimas pasiektas

Pirmadienį dėl Seimo nario Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) nario Zbignevo Jedinskio siūlymo įvesti bankų turto mokestį balsuodamas BFK nutarė daryti pertrauką.

Už ją balsavo 5, prieš – 1, susilaikė – 1. Z. Jedinskis įregistruotu įstatymo projektu siūlė apmokestinti finansų rinkos dalyvių turtą, jei šio mokesčio mokėtojo turto vertė viršija įstatymo projekte nustatytą dydį (300 milijonų eurų). Kaip buvo siūlyta, šis turtas būtų apmokestinamas 0,03 procento mėnesiniu finansų rinkų dalyvių mokesčio tarifu.

„Pagal paskaičiavimus, kurie buvo viešojoje erdvėje, dėl pelno mokesčio, biudžetas surinktų tik 20 mln. Eur, o pagal mūsų pasiūlytą koeficientą 0,003 proc. biudžetas būtų papildytas apie 60 mln. Eur“, – sakė jis.

LVŽS pirmininkas sakė, kad ir jie palaikė pirminį pasiūlymą, bet nuo jo atsitraukta dėl didelio pasipriešinimo.

„Kiek suprantu, sprendimas dėl pelno mokesčio padidinimo yra jau bendras sutarimas. Tai yra džiugu. O šnekant apie tą įstatymo projektą, kuris nebus priimtas – mokestį nuo aktyvų, tai šitoje situacijoje ir LLRA, ir mes suprantame, kad sudėta daug pastangų, tiesiog spaudimas ir pasipriešinimas buvo tikrai labai didelis“, – sakė R. Karbauskis.