„Šiuo atveju mes turime daugumą, ji yra neabejotina“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė R. Karbauskis, paklaustas, ką mano apie R. Martinėlio atsiskyrimą nuo „valstiečių“ frakcijos.

R. Karbauskis priminė, kad už 2019 m. biudžetą balsavo daugiau negu 80 parlamentarų.

Jis tvirtino pastebėjęs, kad R. Martinėlis pastaruoju metu Seime balsavo kitaip negu „valstiečių“ frakcija.

„Dėl R. Martinėlio pasitraukimo aš džiaugiuosi, kad žmogus, nebūdamas nei mūsų partijos nariu, nei mūsų rinkimų sąrašo nariu pats laimėjo rinkimus ir prisijungė prie mūsų frakcijos, kad jis ilgą laiką bendradarbiavo su frakcija, kad buvo jos narys. Tikrai mes tik dėkoti galime už tai, kad jis ilgą laiką veikė kartu. Kurį laiką, sakyčiau, tris mėnesius jis balsuoja kitaip negu frakcija, tik biudžeto klausimu jis balsavo „už“, – komentavo „valstiečių“ lyderis.

Anot R. Karbauskio, savivaldos rinkimuose Rokiškyje R. Martinėlio įsteigtas komitetas taps „valstiečių“ konkurentu, tad politiko sprendimas keisti frakciją, R. Karbauskio teigimu, nenustebino.

„Gal šiek tiek stebina, kad į konservatorių frakciją pereina“, – pažymėjo jis.

R. Karbauskis, kalbėdamas apie „valstiečių“ frakcijos mažėjimą, prognozavo, kad iš jos pasitraukusiųjų politikų, išskyrus Naglį Puteikį ir R. Martinėlį, laukia pražūtingas likimas, tai yra praras rinkėjų pasitikėjimą.

„Savanaudžių žmonių pasitaiko kiekvienoje partijoje. Mūsų frakcija yra labai, labai didelė ir dėl to tai matosi. Kita vertus, tie žmonės, kurie turi vienokių ar kitokių ambicijų, bet jų nepasiekė per tam tikrą laikotarpį, jie matyt ryžtasi daryti kažkokius sprendimus, kurie jiems atrodo naudingesni. Išskyrus R. Martinėlį ir N. Puteikį, visi tie žmonės, kurie pasitraukė, tikriausiai sulauks to paties likimo politikoje, kokio sulaukė visi iki šiol, tai yra jų rinkėjai tiesiog neberenka“, – kalbėjo R. Karbauskis.