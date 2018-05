„Nerimą kelia partinės sistemos trapumas ir it kokias marionetes partijas susikuriantys koncernai. Įkurta viena užtušuota partija, suskaldyta kita užtušuota partija, ir greit nesibaigsiantis teismo procesas, kuris žemyn jau dabar tempia visą politinę sistemą“, – kalbėjo G. Landsbergis.

Į šiuos pareiškimus netrukus atsakė ir valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis, kuris savo įraše feisbuke taip pat pareiškė, kad jaučia didelį nerimą.

„Ir aš jaučiu didelį nerimą, kai Gabrielius Landsbergis konservatorių partijos suvažiavime į bendrapartiečius kreipėsi ne atsiprašinėdamas, kad partiją įklampino į politinės korupcijos skandalą, o, atvirkščiai, kalbą pasuko kaip visada – mesdamas kaltinimus tiems, kurie niekada nebandė užvaldyti valstybės, kurie elgiasi kitaip, nei verslas, kuriam rinkimų programą pristatinėjo G. Landsbergis, be to, dar pietaudavęs su to verslo atstovais, gaudavęs dovanų dėžutes, kurias turėjo išslapstyti jo padėjėja“, - feisbuke rašė R. Karbauskis.

„Žinant, jog garbė yra sunkiai suvokiama sąvoka jaunajai konservatorių lyderių kartai – G. Landsbergiui, L. Kasčiūnui, M. Majauskui ir T. Langaičiui, nereikia tikėtis, kad paviešinta skandalinga informacija priverstų juos atlikti bent kokį garbingą žingsnį. Nežinau, ar įmanoma tokiam žmogui išaiškinti, kas yra pagarba žmogui, bendruomenei, tautai, valstybei“, - rašė jis.

Anot R. Karbauskio, panašu, kad šių savybių nereikia „liberaliam politikui, koks ir yra G. Landsbergis“.

„Gal tuo galima paaiškinti tą neapykantą visiems, kurie trukdo jam patenkinti savo ambicijas, galimą ruošimąsi tarnauti korumpuotam verslui, tikintis patenkinti savo puikybę, melaginga informacija trypiant politinius oponentus?“, - rašė R. Karbauskis.

Anot valstiečių lyderio, G. Landsbergis, kaip ir dalis konservatorių, nuolat šaukia apie įvairias grėsmes, bet net nesistengia paneigti, kad tikriausiai ir pats, kuriam įtaką daro įvairūs ryšiai, yra plano, kaip išspausti valstybę kūrėjas ar jo dalis.

„Man akivaizdu, jog konservatorių bendradarbiavimas su „MG Baltic“ buvo analogiškas Liberalų sąjūdžiui, net panašu į tai, kad abi partijos veikė išvien atstovaudamos verslo grupių interesus. Kaip kitaip paaiškinti faktą, kad ne kažkurios kitos partijos sąraše, o būtent konservatorių, į rinkimus ėjo „MG Baltic“ viceprezidentas? O ir konservatorių lyderis politinę programą pristatinėjo šio koncerno lyderiams. Juk konservatoriai priiminėjo „MG Baltic“ koncerno paramą, derino koalicijas ir svarbiausius valstybės postus bei įstatymus“, - rašė feisbuke R. Karbauskis.

G. Landsbergis: ar valstybė išmoko koncernų pamokas?

Kalbėdamas apie nerimą keliančius dalykus, G. Landsbergis sakė, kad valstiečių elgesys kelia nemažai klausimų.

„Ši koncernui priklausanti partija nenori, kad Seimas užduotų klausimus apie žemės ūkį, todėl jų kontroliuojama Seimo dauguma ir balsuoja prieš tokį tyrimą. Šiam partiniam koncernui nereikia, kad būtų pakeistos didelių žemės sklypų apmokestinimo taisyklės, todėl frakcija balsuoja prieš. Jeigu tai nėra interesų atstovavimas už pinigus, tai tik laiko klausimas, kada kiti didieji koncernai, pasimokę iš tokio sėkmingo projekto, susikurs savo partijas. Yra padorių žmonių didžiausioje frakcijoje. Tikiuosi, kad jie išdrįs atsistoti Lietuvos pusėje“, – sakė G. Landsbergis.

TS-LKD lyderiui nerimą kelia klausimas, ar valstybė po šių įvykių išmoko koncernų pamokas.

„Po tiek nudegtų pirštų, ar jau suprantame, kad koncernas, kuris susikuria partiją, ir koncernas, kuris yra partija, yra vienas ir tas pats? O ar matote kitus koncernus, kurie stojasi prie politinių lenktynių starto linijos? Ar žinome, kaip nuo jų apsisaugoti? Kaip apsaugoti mūsų valstybę?“, – klausė G. Landsbergis. Jam nerimą kelia demokratijos padėtis Lietuvoje. „Nebe pirmą kartą Seimo salėje išgirstant, kad opozicijai yra leidžiama pasisakyti, vis dar gūžtelime pečiais. Dabar registruotas pasiūlymas Seime, kuriuo siekiama atimti Antikorupcijos komisijos pirmininko poziciją iš opozicijos ir ją perduoti valdantiesiems. Etikos ir procedūrų komisija jau atimta ir atiduota neformaliems valdantiesiems – Lietuvos lenkų rinkimų akcijai“, – kalbėjo G. Landsbergis, kuris tokią situaciją vadino nedemokratija.

G. Landsbergiui nerimą kelia ir diskusija dėl partijų finansavimo pakeitimo. „Koncernai pirko partijas iki valstybės finansavimo įvedimo, darė tai po jo, daro tai ir iki šiol. Matau, kad kilstelėjot antakius. Naisių drabužėliai lyg sriubos pakeliai politiškai dalinami vaikų darželiuose, Naisių vasaros serialai „ne apie politiką“, Naisių laikraščiai ir tinklalapiai – kas visa tai?“, – klausė G. Landsbergis. Jis prašo institucijų atsakyti, kas yra legalu, o kas yra valstybės užvaldymą.