R. Karbauskis teigė, kad valdantieji patikrino prezidento Gitano Nausėdos praėjusią savaitę išreikštus teiginius, kuriais sakė žinantis, kad ministras J. Narkevičius nuo savo darbo pradžios ministro kėdėje susisiekimo sektoriuje įdarbino apie 20, su jo atstovaujama partija susijusių asmenų. Anot valstiečių lyderio, patikrinus informaciją paaiškėjo, kad tai nėra tiesa.

„Pirmas dalykas, mes pasitikrinome informaciją dėl, neva, įdarbintų žmonių, susijusių su J. Narkevičiumi. Ir tai yra netiesa, labai aiškiai galime pasakyti, prezidentas eilinį sykį buvo sąmoningai ir specialiai klaidinamas, nesuprantame, kodėl tai reikia daryti ir kas tai daro, bet tai įvyko“, – kalbėjo valstiečių lyderis.

Politikas pridūrė, kad jokių sąsajų tarp nuo ministro J. Narkevičiaus darbo pradžios sektoriuje įdarbintų asmenų ir ministro partijos – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA–KŠS), nėra.

„Tai niekaip neįsirašo į tai, kas buvo konkrečiai pasakyta prezidento. Lenkų kilmės žmogus negali būti automatiškai apkaltintas tuo, kad turi sąsajų su J. Narkevičiumi“, - aiškino jis.

„Jokių priežasčių, kurios pakeistų mūsų nuomonę, neatsirado. Jeigu mes jį atleisime, tai padarysime visiškai be priežasties, tik dėl to, kad opozicija to nori ir teikia neteisingą informaciją prezidentui G. Nausėdai“, – pirmadienį kalbėjo R. Karbauskis.

Politikas sakė, kad valdančiosios daugumos nuomonę galėtų pakeisti tik „kokia nors tikra priežastis“.

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) pirmininkas Gediminas Kirkilas pirmadienio rytą sakė, kad antradienį klausimas bus atidžiai svarstomas. Valdančiosios koalicijos atstovas dar pridūrė, kad G. Nausėdos pareiškimas, jo nuomone, buvo sukurtas opozicijos dėka.

„Šitie fake news gaminami dešiniųjų PR dirbtuvėse, nei kiek neabejoju, jų tikslas yra supriešinti koaliciją su prezidentu. Jie tą nuosekliai daro. O ar čia Nausėda tikiu, ar jo patarėjai, čia kitas klausimas“, – DELFI sakė G. Kirkilas.