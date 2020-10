Karbauskis meta farmacininkams sunkius kaltinimus: kai kurių vaistų kainos kilo beveik aštuonis kartus

„10 farmacijos kompanijų nusprendė sudalyvauti Seimo rinkimuose, puikiai žinodamos, kad rinkimų išvakarėse užkeltos (ar pagal reikalavimus nemažintos) vaistų kainos lems, jog jų gaminami vaistai bus išbraukti iš kompensuojamųjų vaistų sąrašo, o tai neabejotinai taps puikiu pretekstu žmonių nepasitenkinimui kurstyti. Tokiu būdu bus siekiama parodyti, koks esą blogas tas Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga! Gi kompensuojamųjų vaistų sąrašus tvirtina būtent sveikatos apsaugos ministras“, - teigiama R. Karbauskio pareiškime.

Pasak politiko, 10 farmacijos kompanijų Lietuvai pateiktos vaistų kainos net kelis kartus viršija vidutinę Europos Sąjungos referencinių šalių kainą.

„Pavyzdžiui, vieno kardiologinio vaisto kainos kitose ES šalyse vidurkis siekia apie 0,8 Eur už pakuotę, o Lietuvai pateikta kaina yra daugiau kaip 3 kartus didesnė! Cukriniam diabetui skirtų vaistų kaina yra dvigubai ir net šešis kartus didesnė. Dar kitų vaistų kainos didesnės vos ne aštuonis kartus.

Susiję straipsniai Svarstoma izoliaciją taikyti tik atvykstant iš šalių, kur sergamumas didesnis nei Lietuvoje

Dar keisčiau yra tai, kad jau pilasi grasinimai palikti Lietuvos rinką, jei mes nesutiksime mokėti tuos du, tris ar šešis kartus brangiau, nei moka mūsų kaimynai. Kitaip, nei šantažu, to pavadinti negali“, - teigė R. Karbauskis.

Jis tokį elgesį sieja su sprendimais, kurie buvo priimti šios kadencijos metu.

„Farmacininkų pyktis ir kerštas suprantamas: juk pacientų bendra mokama priemokų suma, tenkanti vienam kompensuojamajam receptui, sumažėjo net 67 proc.: nuo 5,7 Eur (2017 m. birželis) iki 1,88 Eur (2020 m. rugpjūtis). Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) sutaupoma dalis dėl mažėjančių vaistų kainų leido per ketverius metus pradėti kompensuoti daugiau kaip 130 naujų veikliųjų medžiagų. Vien dėl to, kad priėmėme sprendimą kompensuojamųjų vaistų kainas peržiūrėti keturis kartus per metus, esame PSDF biudžetui sutaupę per 12 milijonų eurų. Palyginimui – tos sumos pakanka šešerius metus kompensuojamus vaistus senjorams nuo 75 metų skirti nemokamai“, - pareiškime teigė R. Karbauskis.

Ministerija priėmė laikinus sprendimus

Kartu partijos pirmininkas informavo, kad ministerija ketvirtadienį priima sprendimą dėl vaistų skyrimo naujiems pacientams – ši tvarka bus atidėta ir dar kartą dėl jos diskutuojama, „tikintis, kad farmacijos kompanijos, pasibaigus rinkimų kampanijai, pagaliau pasielgs sąžiningai“.

„Lietuva tikrai nėra tokia turtinga, kad mokėtų nerealias sumas – mes turime investuoti ne į farmacijos verslininkų pelnus ir lobistus, o į vaiko pinigus, senjorų pajamas, mūsų vaikų gaunamo mokslo kokybę ir kitas svarbias sritis. Todėl vesime derybas su farmacijos verslu, apeliuodami į jų pilietiškumą ir socialinę atsakomybę ypač dabar, kuomet susiduriame su pandemijos grėsmėmis. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga jau vakar kreipėsi į farmacijos pramonę, kviesdamas pasielgti pilietiškai ir nemanipuliuoti Lietuvos galimybėmis įsigyti vaistus“, - teigiama R. Karbauskio pareiškime.

Jame taip pat minima, kad hipertenzijos gydymo metodika, dėl kurios iki šiol nesusitaria ją taikysiantys specialistai, taip pat įsigalios vėliau – jos įsigaliojimas atidėtas iki lapkričio 1 d., o neradus sutarimo – įsigaliojimas bus nukeliamas ir toliau, nes yra svarbu, kad gydymo tvarka būtų priimtina visiems specialistams.

Valstiečiai žalieji prie pranešimo pridėjo lentelę, iliustruojančią konkrečių vaistų kainų skirtumus Lietuvoje ir ten, kur jis pigiausias.



Pirmą kartą girdi tokią informaciją

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos Seime narys Antanas Matulas sakė pirmą kartą iš žurnalistų išgirdęs informaciją apie tokį kainų kilimą.

„Reikia aiškintis, iš kur yra tie faktai. (…) Manau, kad čia yra blefas. R. Karbauskis blefuoja. Jis žino pagrindinį primityvų politikos principą – svarbu apkaltinti, tada išgirs daug, o, kai reikės paneigti, tą padarys, bet išgirs tik vienas kitas“, - sakė A. Matulas.

Vaistų gamintojai prašo peržiūrėti reikalavimus

Vaistų gamintojų asociacija atsiųstame komentare atkreipė dėmesį, kad priėmus LR Vyriausybės nutarimo Nr. 994 pakeitimus, nustatyti griežti, rinkos konkurenciją ribojantys ir vaistų kainas įšaldę vaistų kompensavimo sistemos pakeitimai.

„Lietuvoje vaistų kainos fiksuotos, o Sveikatos apsaugos ministerija reikalauja konkrečių gamintojų sumažinti kainą pagal kito, Lietuvoje dažnai net neregistruoto gamintojo veikliosios medžiagos mažiausią kainą.

Vaistų gamintojų asociacija ne kartą atkreipė valdžios dėmesį peržiūrėti keliamus reikalavimus ir vertinti tik Lietuvai tiekiančių gamintojų vaistų kainas bei didinti kainyne liekančių vaistų skaičių“, - teigiama „Delfi“ atsiųstame komentare.