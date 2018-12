„Mūsų žiniomis, įvairios tarptautinės organizacijos, ES institucijos, valstybių narių visuomeniniai transliuotojai buvo informuoti, kad Lietuvos valdžia stengiasi politizuoti ir užvaldyti turinį LRT, varžyti laisvą žodį. Mus apšmeižė, klaidino netgi tarptautines organizacijas, teiginiais, esą Lietuvoje siekiama suvaržyti žodžio laisvę, buvo menkinamas ir Lietuvos įvaizdis, todėl ir buvo priimtas sprendimas pateikti išvadų bei LRT įstatymo vertimą, kad šios institucijos galėtų susipažinti su tyrimo rezultatais iš pirmų lūpų, be jokių interpretacijų. Dokumentų kopijos iškeliaus, kad institucijos įvertintų mūsų tikruosius ketinimus ir atsiųstų mums savo ekspertinę nuomonę, kuri mums labai svarbi. Manome, kad šios institucijos turi teisę susipažinti su Seimo atliktu darbu, nes niekas joms taip ir nepaaiškino, nepateikė jokių dokumentų, kas buvo atlikta ir ko siekia dabartinė Lietuvos valdžia. O mes siekiame depolitizuoti LRT ir užkirsti kelią neskaidriems sandoriams, kurie galimai vykdomi mūsų mokesčių mokėtojų sąskaita“, - sako R. Karbauskis.

Laiške jis pažymėjo, kad Lietuvos tikslas - taisyti teisinį LRT veiklos reglamentavimą, pasinaudojant pažangiausių pasaulio šalių gerąja praktika.

Informacija pateikta Europos Parlamentui, ES valstybių parlamentų už žiniasklaidos reguliavimą atsakingiems komitetams, ES, NATO, EBPO valstybių narių visuomeniniams transliuotojams, Europos Komisijai, Europos Tarybai, UNESCO, Europos transliuotojų asociacijai, organizacijoms „Reporteriai be sienų“ (Reporters Without Borders), žiniasklaidos specialistus vienijančioms profesinėms sąjungoms (Global Union Representing Workers in the Media, Entertainment, Arts and Sports Sectors (UNI MEI and MEI Europe).

Kaip ELTA jau skelbė, ketvirtadienį Seimas po svarstymo pritarė parlamentinio LRT tyrimo išvadoms. Už balsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 47, susilaikė 3 parlamentarai.

Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas, nes išvadų dar laukia priėmimo stadija.

Nutarimo projekte Seimui siūloma patvirtinti išvadas ir pripažinti, kad laikinoji tyrimo komisija, kuriai buvo pavesta atlikti LRT valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą, tyrimą atliko ir darbą baigė.