Pasak jo, parlamentarai turėtų pakeisti Seimo statutą, kad vietoje ten šiuo metu numatytų penkių Seimo vicepirmininkų pareigybių vėl atsirastų septynios. „Seimas jeigu darys tokį sprendimą, o aš manau, kad darys, grąžindamas septynis Seimo pirmininko pavaduotojus, tai pasiūlys tikriausiai ir Lenkų rinkimų akcijai, (...) nepriklausomai, bus kažkoks susitarimas ar nebus “, – BNS antradienį sakė R. Karbauskis. „Tai leistų įtraukti juos į Seimo valdymą, kita vertus, jiems niekada nereikėjo susitarimų, kad jie vertybiniu požiūriu balsuotų kartu su mumis“, – pridūrė jis. Parlamento vicepirmininkų skaičius 2016 metų Seimo kadencijos pradžioje sumažintas pačių „valstiečių“ iniciatyva, argumentuojant taupymu. Pasak R. Karbauskio, dar vienas naujas pareigas Seimo vadovybėje užimtų „Tvarkos ir teisingumo“ atstovas. „Valstiečiai“ ir „tvarkiečiai“ šiuo metu svarsto sudaryti frakcijų bendradarbiavimo sutartį, derybos turėtų baigtis rugpjūtį. Tuo metu su Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga bendradarbiavimas tikriausiai nebus įtvirtinamas parašais. LLRA-KŠS siūlė „valstiečiams“ sudaryti pasirašyti partijų koalicijos sutartį, tačiau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga nesutinka LLRA-KŠS suteikti postų Vyriausybėje. Tuo tarpu frakcijos susitarimas tarp šių politinių jėgų nebus pasirašomas, nes to nenori LLRA-KŠS atstovai, tvirtino R. Karbauskis. Seimo pirmininko pavaduotojų pareigas šiuo metu užima „valstiečiai“ Rima Baškienė ir Arvydas Nekrošius, koalicijos partnerių Lietuvos socialdemokratų darbo partijos atstovai Gediminas Kirkilas ir Irena Šiaulienė bei opozicinės konservatorių partijos narė Irena Degutienė.

