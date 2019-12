„Nėra dėl ko ministrui atsistatydinti. Atsistatydinimas būtų išdavystė, mūsų visų, nes jeigu dėl tokių priežasčių, kurios inkriminuojamos J. Narkevičiui, reiktų atsistatydinti, (...) mes labai lengvai visus atstatydinsim“, – BNS sakė R. Karbauskis.

„Valstiečių“ vadovas tvirtino, jog kaltinimai Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguotam J. Narkevičiui nepagrįsti.

„Buvo mestas melas apie brakonieriavimą, įmestas specialiai viešbučio klausimas, (...) dabar konservatoriai sugalvos kaltinimą kažkam, ir jis atsistatydint? Taip mes labai lengvai visus atstatydinsim. Duokit kokius nors faktus“, – kalbėjo R. Karbauskis.

Komentuodamas prezidento Gitano Nausėdos pasisakymą, kad J. Narkevičiaus patraukti nenori LLRA-KŠS vadovas Valdemaras Tomaševskis, nes susisiekimo ministras „lengvai tampomas už virvučių“, R. Karbauskis teigė nemanantis, kad taip galima sakyti.

„Aš dirbau su ministru kaip Seimo nariu ilgą laiką, tikrai nemanau, kad taip galima sakyti. Ministras atsako už savo sferą. LLRA tikrai yra stipri partinė drausmė, bet jie labai daug tariasi tarpusavyje“, – kalbėjo „valstiečių“ vadovas.

Prezidentas G. Nausėda antradienį pareiškė, kad J. Narkevičiui reikia trauktis. Tokią poziciją šalies vadovas buvo išsakęs ir praėjusią savaitę po kritikos lavinos šiam politikui dėl valstybinių įmonių apmokėtų pietų komandiruotėse, sprendimų atleisti „Lietuvos pašto“ valdybą, gyvenimo Seimo viešbutyje aplinkybių, lėšų skirstymo kelių asfaltavimui.

„Turime kalbėti apie J. Narkevičių kaip apie problemą ir pagaliau nuimti tą miglą, kuri dabar yra viešojoje erdvėje pučiama apie tai, kad čia kažkokia koalicija gali sugriūti, ar panašiai. Iš esmės, kalbame apie vieno žmogaus, Valdemaro Tomaševskio, nenorą pakeisti šitą ministrą, nes šitas ministras yra lengvai tampomas už virvučių, labai patogus“, – žurnalistams Londone antradienį kalbėjo G. Nausėda.

„Leisti sau turėti tokią prabangą, tokį ministrą, tiesiog neturime. Ir aš manau, kad jis turi būti keičiamas“, – pabrėžė G. Nausėda.

V. Tomaševskis: per žiniasklaidą niekas nediskutuoja

LLRA-KŠS pirmininkas V. Tomaševskis komentuodamas G. Nausėdos pasisakymą pabrėžė nesileisiąs į diskusiją su prezidentu per žiniasklaidą.

„Aš to negirdėjau. (…) Nereikia leistis į diskusijas per žiniasklaidą. Jeigu bus reikalas, padiskutuosime, o per žiniasklaidą niekas nediskutuoja, nes yra iškreipti žodžiai, o svarbiausia – ką pasakė premjeras“, – antradienį BNS teigė politikas.

Jis akcentavo, kad kalbant apie susisiekimo ministro J. Narkevičiaus likimą, svarbiausia yra premjero Sauliaus Skvernelio pozicija.

„Aš pritariu premjero Sauliaus Skvernelio nuomonei, kad čia yra geras ministras ir galų gale ministerija pradėjo dirbti“, – sakė V. Tomaševskis.

Premjeras S. Skvernelis sakė nematantis teisinio pagrindo ministrui trauktis, žadėjo nedaryti skubotų sprendimų, kurie galėtų griauti koaliciją.

J. Narkevičius kritikuojamas dėl Lietuvos pašto valdybos atleidimo, vizito Jungtiniuose Arabų Emyratuose, pietų valstybės įmonių sąskaita Dubajuje ir Minske, lėšų skyrimo asfaltuoti gatves savo rinkimų apygardoje ir prie premjero namų, taip pat dėl Seimo viešbučio nuomos aplinkybių.

Pats J. Narkevičius pažeidimų neįžvelgia, sako butą Seimo viešbutyje gavęs vadovaujantis įstatymais, sąskaitas valstybės įmonėms apmokėjęs, ketinantis keisti tokias situacijas numatančią tvarką.