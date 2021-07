Išsiskiriančios pozicijos su Skverneliu

Laiškais ir viešais pareiškimais santykius besiaiškinę LVŽS atstovai vėl atkreipė dėmesį į save. Tomui Tomilinui atsisakius postų partijoje, politikos užkulisiuose vėl pasigirdo kalbos apie frakcijos skilimą. Kalbama, jog naujos frakcijos kūrimu turėtų užsiimti ekspremjeras S. Skvernelis.

R. Karbauskis sutiko, jog frakcijoje yra skirtingų nuomonių.

„Mūsų frakcijoje yra žmonių, kurie turi skirtingas nuomones įvairiais klausimais. O šnekant apie S. Skvernelį, tai jis visada gali padaryti tai, ką jis nori, jis nepriklauso partijai, jis gali daryti, ką tik jis nori. Net ir būdamas partijos nariu jis gali padaryti, kaip tik jis nori. Tą istoriją apie naują S. Skvernelio frakciją, apie tai, kad Saulius steigs savo judėjimus, girdžiu jau trys metai be perstojo“, – sakė R. Karbauskis.

Jis teigė, jog jei iš frakcijos išeis jos narių, tai bus daroma tik dėl vertybinių dalykų.

„Vienas iš svarbiausių aspektų mūsų partijoje – tradicinės šeimos vertybės. Šitoje situacijoje man yra labai keistai, jog atsiranda žmonių, sakančių, kad kyla aistros. Bet juk tai vienas svarbiausių klausimų“, – tikino politikas.

LVŽS lyderis aiškino, jog būtent jo vadovaujama partija yra konservatyviausia partija Lietuvoje.

„Konservatoriams toli iki mūsų, kaip mūsų rinkėjas vertina“, – teigė R. Karbauskis.

Politikas tikino, jog „valdžia mums niekada nebuvo savitikslis dalykas“, bet S. Skvernelio pozicija šiuo klausimu skiriasi.

„Mums valdžia nėra savitikslis dalykas, niekada toks nebuvo. Manau, kad tai yra nuomonių skirtumas su Sauliumi, jo požiūris šiuo klausimu skiriasi nuo mano. Man valdžia niekada nebuvo tikslas. O Saulius pasakytų – o kam dalyvauti politikoje, jei nesiekti valdžios. Būtų toks pasakymas“, – teigė partijos pirmininkas.

Kalbėdamas apie galimą naujos frakcijos atsiradimą Seime, R. Karbauskis teigė, jog „ką darysi“.

„Atsiras, tai atsiras. Ar partija dėl to labai stipriai pergyvena? Nei trupučio. LVŽS nei trupučio nepergyvena, jei iš partijos išeis žmonės, kurie turi kitas vertybes“, – sakė pašnekovas.

Paklaustas, ar LVŽS kaip partijai nebūtų skaudu prarasti tokį atstovą kaip S. Skvernelį, R. Karbauskis tikino, kad valstiečių reitingai „nesilaiko tik ant S. Skvernelio“.

„Jokio skirtumo. (…) Tai čia dar klausimas, kiek tai atsilieptų reitingams. Nes manau, kad vienas iš mūsų partijos žeminimo būdų buvo aiškinimas, kad LVŽS reitingai laikosi tik ant S. Skvernelio. Realiai, pasižiūrėjus į mūsų rinkėją ir jų pjūvį, jis yra vertybinis, labai ryškiai. Tai nepasikeis. Klausimas – ar Saulius sukuria alternatyvą, pasiimdamas visus praktiškai, jei taip įvyktų, kurie balsavo už Partnerystės įstatymą, jis realiai kuria dar vieną pagalbininką liberalams“, – tvirtino jis.

Politikas aiškino, jog tai nesukeltų jokios grėsmės LVŽS.

„Nes mums niekas nepriklauso, Saulius mums nepriklauso ir niekada nepriklausė. Bet yra tai, kas mus vienija – vertybės. Ir dėl šitų vertybių mes esame pasiruošę aukotis. (…) Jeigu kažkurie žmonės nutaria keisti savo vertybes, tegul. Tikrai suprantu vieną – mes su S. Skverneliu labai daug padarėme, su visa ta komanda. Kiekvieno žmogaus gaila prarasti bendradarbiavimą. Tikrai norėčiau, kad mes galėtume dirbti ateityje kartu. Čia sakau, ko aš norėčiau, manau, kad visa partija pritartų mano žodžiams“, – tvirtino jis.

Karbauskis apie Skvernelį: nuoskauda yra

Visgi išsiskiriančių pozicijų yra. Anot R. Karbauskio, frakcijos ir S. Skvernelio nuomonė apie prezidento G. Nausėdos palaikymą skiriasi.

„Dar vienas dalykas, kuris mus kažkiek tai skiria, tai nėra faktorius, kuris yra problema mūsų bendrame darbe. Mes turime praktiškai beveik skirtingą požiūrį į prezidentą – LVŽS ir S. Skvernelis“, – interviu Delfi metu sakė LVŽS vadovas R. Karbauskis.

Jis teigė, kad LVŽS dauguma prezidentą G. Nausėdą palaiko absoliučiai.

„Jo pareiškimai, jo požiūris. Jums gali patvirtinti bet kuris frakcijos narys, kad ir paskyrimuose labai dažnai S. Skvernelis sako, kad gal nereikia palaikyti, nes tai siūlo prezidentas. Aš nežinau, kuo tai paremta. Bet mano nuomone, opozicijos lyderis negalėtų neremti prezidento. Turėtų remti, nes jeigu prezidentas kritikuoja valdžią, tai gali jo nemėgti, bet tai yra natūralus sąjungininkas. Mes su juo sugebėjome visą eilę sprendimų padaryti“, – tikino R. Karbauskis.

Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis © DELFI / Josvydas Elinskas

Jis priminė, jog žiniasklaidoje nuskambėjo S. Skvernelio pareiškimas, jog LVŽS lyderiui R. Karbauskiui jis turi vieną neatsakytą klausimą.

„Tas klausimas tikriausiai yra susijęs su prezidento rinkimais. Aš taip manau. Rezultatai S. Skvernelį nuvylė, bet aš manau, kad jie buvo geri – žiūrint į tai, kad jis premjeras ir virš 20 procentų balsų surinko. Bet jis, matyt, dar turi tokią nuoskaudą dėl tų rinkimų. Ir tada jam kyla klausimas – o kodėl mes palaikome prezidentą. Ir Saulius man kartais taip pasako – gal tu ir 2019 metais ne mane palaikei“, – dalinosi R. Karbauskis.

Valstiečių pirmininkas teigė, jog ir pačiam S. Skverneliui tokių pokalbių primena, jog tuo metu G. Nausėda buvo vadinamas konservatorių kandidatu.

„Nuoskauda yra“, – konstatavo LVŽS vadovas.

„Ko aš galėčiau Sauliui palinkėti? Per šitą perlipti, per save perlipti. Čia nuoskauda prezidento atžvilgiu. Jeigu jis per tai perlips, jis tikrai gali daug padėti Lietuvos žmonėms. Bandau savyje rasti atsakymą – kodėl Saulius kažkur turėtų išeiti, negalėtume dirbti kartu. Aš tą (nuoskaudą, aut. p.) matau kaip vieną iš faktorių“, – tvirtino jis.

R. Karbauskis kalbėjo, jog jei nuo LVŽS atskiltų nauja frakcija, ji tik sustiprintų dabartinę valdžią.

„Kada žmonės suprastų, kad S. Skvernelis, kuris ką tik buvo opozicijos lyderiu, su kuriuo jie siejo tam tikras viltis, kad jis palaiko konservatorių partija, nes nepalaiko prezidento. Tai aišku, kad žmones tai labai nuviltų“, – aiškino LVŽS vadovas R. Karbauskis.

„Ir kai aš galvoju logiškai, (keliu klausimą, aut. p.) ar Saulius norėtų taip paimti ir savo įvaizdį žmonių akyse visiškai sudirbti? Aš netikiu, kad Saulius galėtų kažkur išeiti“, – teigė politikas.

Prezidento rinkimuose galėtų palaikyti ir Nausėdą

LVŽS vadovas R. Karbauskis teigė, jog dar nežino, ką partija kaip kandidatą kels prezidento rinkimuose.

Jis teigė, kad kandidatas bus tokiu atveju, jei į rinkimus neis G. Nausėda arba nenorės šios partijos paramos.

„Aš nelabai įsivaizduoju, kas jį dar iš politinio lauko galėtų palaikyti“, – interviu Delfi sakė LVŽS vadovas R. Karbauskis.

„Karantinas visiems būtų didžiausias nesusipratimas“

„Karantinas visiems būtų didžiausias nesusipratimas“, – taip apie sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio iškeltą pasiūlymą keisti žodyną ir būsimą karantiną vadinti nesiskiepijusių, kalbėjo R. Karbauskis.

Jis teigė, kad tada lieka nebeaišku, kodėl žmonės iš viso turėjo skiepytis, jei ribojimai kris ant visų pečių.

„O tas šnekėjimas ateina iš nevilties, kurioje šiuo metu yra ir ministras, ir Vyriausybė. Nes naikiname vakcinas, net jų nesugebame padovanoti laiku. Jau nešnekant apie tai, kad mes nepaskiepijame nei rizikos grupės pilnai, nei tos visuomenės dalies, kurią reikia paskiepyti. Dabar tos šnekos ir Rasos Juknevičienės, ir paties ministro A. Dulkio, kad ir dabar tas pareiškimas, jog bus karantinas skiepo negavusiems. Manau, kad tai visai ne tas kelias yra.

Šiandien, manau, mes dar turime nemažai laiko, kol prieisime prie tūkstančių naujų atvejų. Mes turime viską daryti, kad žmones įtikintume. Mano įsitikinimu, tų, kurie tikrai nesiskiepys yra tik keli procentai. O visa kita yra žmonės, prie kurių mes nepriėjome“, – teigė jis.

Valstiečių partijos lyderis tikino, jog dabar atėjo etapas ne kviesti žmones, bet ateiti pas juos su vakcina.

„Čia nėra kito varianto – vaistinės, gal net ieškoti būdų ir felčeriniuose punktuose skiepyti. Mes turime rasti sprendimus. Vyriausybė numetė viską, kaip jau yra įprasta, viską savivaldybėms. Savivaldybės labai skirtingai tą darbą daro. Kita vertus, mes dar kurį laiką buvome sugalvoję primesti būtinybę skiepytis tik konkrečia vakcina, kuri yra“, – problemas vardijo politikas.

Jis teigė, jog ilgai brandintas sprendimas leisti pasirinkti norimą vakciną, sumažino žmonių norą ir pasitikėjimą.

„O tada ir ta baimė praėjo, tai žmonės nebesiskiepija. Tai šiuo atveju reikia sakyti tiesą – ta ketvirtoji banga ateina, ji ateis neišvengiamai. Ji tikriausiai bus suvaldoma sveikatos sistemos pagalba, nebereikės, matyt, karantininių priemonių, kurios buvo iki tol reikalingos. Bet aukų skaičius, problemų skaičius gali būti didesnis nei iki tol“, – teigė LVŽS vadovas.

R. Karbauskis ragino socialinių reklamų pagalba platinti vaizdus iš Rusijos ir Indijos.

„Reikia būtent parodyti, kuo gresia. Nes mūsų visuomenėje šiuo metu nėra jokios baimės. O ji dar turėtų likti. Mes kažkaip buvome įpratę nenorėti susirgti gripu, kažkuo kitu. Čia lygiai taip pat. Mokslininkai yra aiškiai pasakę, kad su koronavirusu reikės pereiti į gripo situaciją, kai tai bus šalia mūsų visą laiką, su tuo mes gyvensime. (…) Tai manau, kad tas šnekėjimas, jog bus karantinas nepasiskiepijusiems, tai yra iškreiptas pasakymas.

Nes karantiną žmonės supranta kitaip – niekur važiuoti negali, turi sėdėti namie. Jeigu mes tai darysime, tai šitai Vyriausybei reikia atsistatydinti“, – teigė politikas.

Savo pasisakymą jis argumentavo šiuo teiginiu – Vyriausybė turėjo tiek daug laiko ir galimybių šią problemą spręsti.

„Ir aš netikiu, kad mūsų sveikatos sistema prie to skaičiaus pasiskiepijusių asmenų ir jei mes toliau tai efektyviai darytume, neatlaikytų. Atsimenate, kai pavasarį atvejų skaičius kilo, o viskas buvo atidaroma? Žmonės tiesiog nebegalėjo būti uždaryti. Jau buvo aišku, kad čia yra riba ir viskas. Ir tada buvo bangos pakilimas.

O kuo baigėsi? Galų gale skaičiai pradėjo kristi, nes daugėjo skiepą gavusių, dar pavasaris, saulės daugiau. Dar tuo metu žmonės bijojo ir saugojosi. Tie faktoriai suveikė daug daugiau nei karantinas“, – sakė jis.

R. Karbauskis sukritikavo ir Darbo partijos lyderį Viktorą Uspaskichą, kuris ragina pasikliauti imunitetu ir nesiskiepyti.

„Mane kažkiek stebina Viktoro Uspaskicho pareiškimai apie tai, kad nereikia skiepytis. Manau, kad tai yra labai kvaila ir labai žalinga. Aš pats skiepijausi, visus kviečiu tą daryti, nes nematau kitos išeities. Ir visi taip turi šnekėti“, – pabrėžė jis.

LVŽS vadovas tikino, jog į vakcinos proceso skatinimą kaip partijos lyderis nesijungia, nes nenori politikavimo.

„Migracijos krizėje, skiepų klausimais, ne opozicija turėtų veikti. Nes viską, ką mes darysime, bus vertinama politiškai. Bet koks mūsų veiksmas bus vertinamas kaip politikavimas. (…) Klausimas yra, nesakau, kad neverta. Bet pati forma to veiksmo, reikia apgalvoti, pasiūlymas vertas dėmesio. Aš sakau, kad tai šiandien turėtų daryti premjerė I. Šimonytė arba prezidentas G. Nausėda. Jie turėtų pasikviesti visus partijų lyderius, frakcijų vadovus. Ir pasiūlyti gal padaryti kreipimąsi – atsistojam prieš kameras ir paraginam skiepytis“, – svarstė valstiečių vadovas.

Būtina ieškoti diplomatinių kelių migrantų krizėje

Lietuvoje šiuo metu paskelbta ne viena ekstremalioji situacija. Viena dėl COVID–19, o kita – dėl iš Baltarusijos į Lietuvą plūstančių neteisėtų migrantų.

LVŽS vadovas R. Karbauskis interviu Delfi teigė, jog būtina ieškoti diplomatinių kelių, nes kitaip pastaroji krizė nebus išspręsta.

„Mes šnekame, kad neieškant diplomatinių būdų, mes paprasčiausiai pakliūsime į situaciją, kurioje anksčiau ar vėliau turėsime ieškoti diplomatinių būdų spręsti šį klausimą su pačia Baltarusija“, – tikino politikas.

Aiškindamas savo poziciją, R. Karbauskis teigė, kad „mes patys“ galime neiti ir nesiderėti.

„Kaip kad G. Lansbergis pasakė, jog nesiderės su teroristu. Bet mes turime ieškoti tada trečiųjų šalių“, – kalbėjo politikas.

Kaip galimą tokios šalies pavyzdį R. Karbauskis pateikė Jungtinius Arabų Emyratus, kurie „palaiko puikius santykius su visomis pusėmis“.

„Kažkokiu būdu reikia pradėti šnekėtis. Nes visa tai yra organizuota, iš Baltarusijos pusės tai vykdoma sąmoningai“.

„Kažkokiu būdu reikia pradėti šnekėtis. Nes visa tai yra organizuota, iš Baltarusijos pusės tai vykdoma sąmoningai“, – aiškino jis.

R. Karbauskis tikino, kad ir paskutinių Baltarusijos vadovo Aliaksandro Lukašenkos kvietimų kalbėtis nereikia priimti asmeniškai.

„Jie gi ne į Lietuvą atėjo, jie atėjo į ES. Ir iš čia išeis. Jie ateina per Lietuvą, bet tai yra problema ES, nes tik vienetai pasiliks Lietuvoje“, – savo poziciją dėstė LVŽS vadovas.

LVŽS lyderis kalbėjo, kad Į Baltarusijos verslą investavusios šalį turi interesą, kad sankcijos būtų kuo mažesnės.

„Tos šalys gali turėti interesą susodinti kalbėti. (…) Vis daugiau ir Lietuvos apžvalgininkų sako, jog kito kelio nėra. Aš nematau kito kelio. Nesakau, kad mes turime šnekėtis, kad reikia žemintis ar panašiai, niekada to nesakiau. Tik sakiau ir siūliau ieškoti tarpininko“, – tikino LVŽS vadovas.

R. Karbauskis interviu Delfi tikino, jog užsienio reikalų ministro G. Landsbergio pozicija dabar nesikalbėti su Baltarusija baigsis po kurio laiko, kai vis tiek reikės kalbėtis.

„Kol 2 tūkstančiai (neteisėtų migrantų, aut. p.) – mes galime nesišnekėti, bet jei taip atsitiktų, kad bus 30 tūkstančių, tai mums reikės kalbėtis“, – aiškino politikas.

R. Karbauskis net pasidalino įžvalga, kad jei problema ir toliau nebus sprendžiama, neramumus gali kelti jau ne neteisėti migrantai, o vietiniai gyventojai.

„Mes to jau neišspręsime niekaip. Gaila, kad šita valdžia žinojo pusę metų tai. Ir prieš pusę metų signalus gavo „Frontex“, Lietuvai juos siuntė. Lietuva tada nedarė jokių žingsnių“, – kritikos pažėrė politikas.

„Man iki šiol atrodo, jog tie pareiškimai, jog tai yra tam tikra karo forma, hibridinis karas – jie savaime nieko nekeičia. (…) Suprantu, kad po to pasakymo turi būti kažkoks veiksmas, bet jo nėra. Taip suteikiamas tam tikras įvaizdis – kariaujame, čia hibridinis karas“, – aiškino pašnekovas.

Jis svarstė, jog galbūt kalbomis apie „hibridinį karą“ yra stengiamasi paslėpti kitas bėdas: neaišku, kur pateksiantys milijardai iš ES, blogėjanti ekonominė situacija, prognozuojama didelė emigracija.

„Manau, kad kol kas jie džiaugiasi taip, kaip yra. Bet tai, ką aš pasakiau prieš keletą savaičių – jog gali būti, kad šita valdžia žlugs dėl šitos migrantų krizės, aš negąsdinu. Aš tik sakau, kad kai nedarai nieko ir viliesi, kad tai kažkaip išsispręs, tai gerai, jei taip ir atsitiks. O jeigu ne? Kas bus tada? Tada situacija bus nevaldoma visiškai. Savivaldybės nustos klausyti valdžios, o stos ginti savo žmonių interesų. Tada visi atvažiuos prie Vyriausybės ir iškels klausimą – ką jūs čia visi veikiate“ – teigė LVŽS vadovas R. Karbauskis.

Prezidento klaida

Politikas svarstė, kad galbūt lyderystė turėtų ateiti iš prezidento G. Nausėdos.

„Nors aš suprantu, kad G. Landsbergis bando atimti visais būdais Konstitucinę teisę. Bet prezidentas skirdamas G. Landsbergį užsienio reikalų ministru, jis turėjo puikiai suprasti, kuo visai tai baigsis. Čia, aišku, prezidento klaida“, – aiškino LVŽS lyderis.

R. Karbauskis teigė, jog „visiškai yra akivaizdu, kad G. Landsbergis yra arogantiškas“ ir „dėl menkutės“ patirties toks konfliktas buvo užprogramuotas.

„Suprantu, kad prezidentas, man taip atrodo, gailisi. Ir niekas negalėjo prognozuoti, kad tokie dalykai gali atsitikti“, – kalbėjo R. Karbauskis.

„Sprendimas yra Minske“, – interviu Delfi metu sakė LVŽS vadovas R. Karbauskis.