„Būtų kvaila ginčytis, jeigu taip mano partijos pirmininkas. Bet manau, kad kol kas irgi per anksti kalbėti“, – žurnalistams penktadienį sakė „valstiečių“ deleguotas S. Skvernelis. R. Karbauskis BNS šią savaitę įvardijo S. Skvernelį kaip geriausią partijos kandidatą į prezidento pareigas ir teigė, kad jam sutikus, kitų kandidatų partijoje ir neatsirastų. „Aš tikrai nemanau, kad gali atsirasti daugiau kandidatų, jeigu S. Skvernelis norėtų ir sutiktų dalyvauti rinkimuose. Jo lyderystė yra akivaizdi, Vyriausybė dirba sėkmingai“, – BNS antradienį sakė R. Karbauskis. „Aš manau, kad jis realiai absoliučiai pirmaudamas premjero reitinge, nepalyginamai su kitais, jis vertinamas visuomenės kaip žmogus, kuris gali vadovauti valstybei“, – kalbėjo „valstiečių“ lyderis. Susiję straipsniai: Socialdemokratai dėl kandidato į prezidentus apsispręs rugsėjį Karbauskis: geriausias partijos kandidatas prezidento rinkimuose būtų Skvernelis S. Skvernelis penktadienį sakė kol kas esąs susitelkęs į Vyriausybės darbą, tačiau užtikrino, kad „valdančioji dauguma tikrai turės savo kandidatą ar kandidatus į prezidentus“. Prezidento rinkimai vyks kitų metų gegužę.

