„Aš suprantu, kad prezidentė įsijungė į žaidimą, kai bandoma abejonėmis, kaltinimais nukreipti dėmesį nuo to, kas yra politinės korupcijos skandalas, ir kuriame pati prezidentė tiesiogiai dalyvauja“, – antradienį Seime žurnalistams sakė R. Karbauskis. „Tie laiškai, kurie buvo paskelbti tarp E. Masiulio ir prezidentės tai įrodo, kad tiesiogiai dalyvauta“, – pridūrė „valstiečių“ vadovas. Taip R. Karbauskis komentavo šalies vadovės išsakytą raginimą versle dalyvaujančius valdančiuosius parlamentarus „labai rimtai pagalvoti“, ar likti Seime. Pasak šalies vadovės, kai kurie Seimo nariai vykdo verslą, o dalis jų tai daro užslėptai. Susiję straipsniai: Grybauskaitė pasisakė apie LNK licencijos naikinimą, susirašinėjimą su Masiuliu ir „MG Baltic“ Dėl ryšių su politikais žodį tarė „Agrokoncernas“ „Matome Seimo narius, kurie vykdo verslą ar atvirai, ar užslėptai, o tai jau yra galimai Konstitucijos pažeidimas“, – antradienį transliuotame interviu Žinių radijui sakė D. Grybauskaitė. „Todėl manau, kad ši visa istorija taip pat tiesiogiai liečia ir dalį, kai kuriuos valdančiosios daugumos atstovus, kurie turi labai rimtai pagalvoti, ar likti Seime“ – pridūrė prezidentė. Taip ji kalbėjo atsakydama į klausimą, ar dabartinė politinė situacija, kai Seime dominuojančios politinės jėgos vadovas yra verslo savininkas, leis parlamentui nubrėžti naujas taisykles mažinant nederamą verslo poveikį politikai. Daugiausia vietų Seime turi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai, šiai partijai vadovauja „Agrokoncerno“ savininkas Ramūnas Karbauskis. Pasak D. Grybauskaitės, šiuo metu yra susidariusi situacija, kai „verslas praktiškai tampa politine partija“. R. Karbauskis teigia, jog „Agrokoncerno“ neįmanoma sulyginti su koncernu „MG Baltic“, kuriam pareikšti įtarimai politinės korupcijos byloje. Šios bylos kontekste dienraštis „Lietuvos rytas“ buvo publikavęs šalies vadovės D. Grybauskaitės ir įtariamojo, buvusio Liberalų sąjūdžio vadovo Eligijaus Masiulio susirašinėjimą. „Jei šnekėti apie tas keistas kalbas, kad „Agrokoncernas“ gali turėti kažkokių interesų, tai pasakysiu viena, kad „Agrokoncerne“ dirba keli šimtai melžėjų, keli šimtai mechanizatorių, ir pabandykim įsivaizduoti tuos kaimo žmones, kurie bando užvaldyti Lietuvą“, – sakė R. Karbauskis. Valstybės saugumo departamentas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui yra pateikęs raštą apie koncerno „MG Baltic“ įtaką politiniams procesams. Rašte teigiama, kad koncernas „MG Baltic“, tenkindamas savo interesus, buvo sukūręs ilgalaikę veikimo strategiją, kurią, departamento vertinimu, galima vertinti kaip destruktyvią veiklą, galinčią destabilizuoti valstybės sąrangą ir demokratinę politinę sistemą ir todėl keliančią grėsmę nacionaliniam saugumui. Viename paskelbto susirašinėjimo laikų šalies vadovė E. Masiuliui rašė apie žurnalistą Tomą Dapkų, kad šis „kalba nesąmones“ apie kandidatą į generalinius prokurorus Evaldą Pašilį, ir pasiūlė „perduoti linkėjimus“ LNK televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, vadovaujamas „valstietės“ Agnės Širinskienės, dėl prezidentės ir E. Masiulio susirašinėjimo pradėjo tyrimą. Komitetas nusprendė susipažinti su dalimi politinės korupcijos tyrimo medžiagos, minimais laiškais, kiek jie susiję su generalinio prokuroro skyrimo aplinkybėmis. „Šiuo metu vyksta procesas, kaip nuvesti temą nuo to, kas yra skelbiama. Aš manau, kad to nepavyks padaryti, ir mes visi galų gale suvoksime, kad viena partija, kuri įvardyta kaip įsteigta „MG Baltic“, tai Liberalų sąjūdis, kita partija, kuri bendradarbiavo visom formom, tai konservatorių partija, ir laiškais turim patvirtintą faktą, kad prezidentė dalyvavo procese ir apie procesą tikrai žinojo“, – apie situaciją kalbėjo R. Karbauskis. Konstitucija numato, kad Seimo nario pareigos yra nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis, taip pat darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijoje Seime dirba 56 parlamentarai. Valdančiajai daugumai taip pat priklauso Lietuvos socialdemokratų darbo partijos partija, jos frakcijoje Seime dirba devyni nariai.











