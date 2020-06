Karbauskis gina Širinskienę: konservatoriams galiu priminti KT sprendimą dėl pensijų mažinimo

„Aš tikrai nesiimsiu kaltinti ar abejoti KT. Bet kuris teismo sprendimas yra gerbtinas ir jo reikia laikytis. Tik stebiuosi šiandienos konservatorių pareiškimu, kad A. Širinskienė turėtų atsistatydinti iš Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkės pareigų. Man dabar kyla paralelė tarp dviejų KT sprendimų. Šiandienos ir to KT sprendimo, kuris pripažino, kad buvo pažeista Konstitucija, kai konservatorių valdžia sumažino pensijas“, – Eltai sakė R. Karbauskis.

Pasak jo, KT penktadienį neužginčijo A. Širinskienės vadovaujamos komisijos paskelbtų faktų.

„Ši A. Širinskienės komisija išsiaiškino keletą labai svarbių dalykų ir kas patyrė nuotolius šitos komisijos veiklos prasme. Moralinį nuostolį patyrė Landsbergių šeima, kai už vieną eurą buvo pirktas sklypas, kuris vertas milijono. Taip pat patyrė moralinį nuostolį tie patys konservatoriai, Rokas Masiulis ir galbūt prezidentė Dalia Grybauskaitė, nes prokurorai papasakojo, kai jiems nebuvo leista atlikti tyrimo dėl Roko Masiulio veiklos Visagino atominės elektrinės projekte. Viskas. Tai dvi grupės žmonių ir tarp jų ryškiai dominuoja konservatoriai. Bet kiek žmonių patyrė nuostolį, kai konservatoriai sumažino pensijas? Minimum šeši ar septyni šimtai tūkstančių žmonių, gal dar daugiau. Ir jie patyrė tiesioginį nuostolį. Į šį KT sprendimą kažkodėl konservatoriai nesureagavo niekaip“, – sakė jis.

R. Karbauskis teigia, kad KT, net konstatavęs, kad tyrimo komisijos darbas prieštarauja šalies įstatymams, neužginčijo tyrimo metu išryškintų aplinkybių.

„Skirtingai nei konservatorių Vyriausybės sprendimai, dabar tiesioginis nuostolis niekam nepadarytas. Tik moralinis. Taip pat faktai, kuriuos išaiškino komisija, nebuvo paneigti. Šitas KT teismo sprendimas nereiškia, kad G. Landsbergio šeima neįsigijo milijono vertės sklypo už 1 eurą. Nepaneigė. Ar apie tai turėjo tirti komisija? Na po KT sprendimo paaiškėjo, kad neturėjo. Bet faktai, kurie iškilo per tyrimą, savaime neišnyko. Tai klausimas prokuratūrai ir Specialiųjų tyrimų tarnybai, ką su tuo faktu darys“, – sakė jis.

ELTA primena, kad konservatorių pirmininko pavaduotoja Monika Navickienė, vertindama penktadienį paskelbtą Konstitucinio Teismo sprendimą, viešai kreipiasi į Agnę̇ Širinskienę, ragindama ją prisiimti atsakomybę ir atsistatydinti iš Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovės pareigų.

Konstitucinis Teismas penktadienį paskelbė, kad A. Širinskienės vadovauta komisija buvo sudaryta pažeidžiant Konstituciją ir kad jos išvados yra neteisėtos.

Vadinamosios A. Širinskienės komisijos darbas sukėlė daug klausimų opozicijai. Jie pastarosios komisijos darbą ne kartą įvertino kaip tiesiog valdančiųjų „valstiečių“ surengtą keršto akciją neįtikusiems politiniams oponentams. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą opozicija pabrėžė, kad komisijai pavesto atlikti tyrimo objektas tiek jo laiko, tiek klausimų apimties atžvilgiu apibrėžtas labai plačiai ir abstrakčiai. Taip pat akcentuota, kad nėra suformuluota vieno ar kelių konkrečių valstybinės svarbos klausimų, o numatoma tirti iš esmės viską, kas aštuonerius metus vyko politiniame procese, todėl komisijos sudarymas prieštarauja laikinųjų tyrimo komisijų ir parlamentinės kontrolės sampratai.

Kreipimesi taip pat teigta, kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą laikinajai komisijai suformuluoti uždaviniai nedera su konstituciniais Seimo parlamentinės kontrolės įgyvendinimo tikslais, neatitinka iš Konstitucijos kylančių reikalavimų klausimams, kuriems ištirti Seimas gali sudaryti laikinąsias tyrimo komisijas, taip pat Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatyme įtvirtinto reikalavimo tokias komisijas sudaryti tik pripažinus būtinybę ištirti valstybinės svarbos klausimą. Be to, tokie Seimo atliekami tyrimai, be kita ko, siekiant gauti ir viešai paskelbti pagal įstatymus įslaptintą informaciją (žvalgybinę informaciją, ikiteisminio tyrimo duomenis), pareiškėjos manymu, kelia grėsmę teisinės valstybės principams.

Seimas gegužės 14 d. pritarė A. Širinskienės vadovaujamos komisijos išvadoms. Komisija sukurta siekiant ištirti suinteresuotų asmenų ar jų grupių 2008–2016 metais galimai darytą neteisėtą įtaką ir poveikį šalies politiniams procesams, rinkimų eigai, parlamentinių koalicijų formavimui, parlamentinių frakcijų, atskirų politikų darbui, partijų ir visuomeninių judėjimų veiklai ir finansavimui. Komisija taip pat skelbėsi norinti ištirti suinteresuotų asmenų galimai darytą neteisėtą įtaką ir poveikį teisėkūros procesui.

Tyrimo tikslų spektras komisijai jau pradėjus darbą buvo koreguotas, į parlamentinį tyrimą įtraukiant konservatorių kreipimąsi į Konstitucinį Teismą dėl pensijų fondų. Taip pat buvo nuspręsta tirti galimą neteisėto poveikio darymą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK).

Kontroversiškai vertinamo tyrimo išvados pateiktos pagal tris tyrimo epizodus: galimą interesų grupių ir valstybės politikų siekį paveikti VTEK veiklą, politikų galimai darytą spaudimą prokuratūros darbui bei galimą privačių pensijų fondų įtaką Seimo nariams kreipiantis į Konstitucinį Teismą dėl Pensijų kaupimo įstatymo. Pastarajame atlikto tyrimo epizode komisijos darbotvarkėje atsidūrė G. Landsbergis ir jo sutuoktinė Austėja Landsbergienė. Visgi dėl šio epizodo – pensijų fondų įtakos – komisijai išvadų parengti nepavyko. Nesugebėjus surinkti pakankamai medžiagos, komisija patvirtino ne išvadas, bet aplinkybes.