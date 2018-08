„Aš tikrai nemanau, kad gali atsirasti daugiau kandidatų, jeigu S. Skvernelis norėtų ir sutiktų dalyvauti rinkimuose. Jo lyderystė yra akivaizdi, Vyriausybė dirba sėkmingai“, – BNS antradienį sakė R. Karbauskis. Jis tvirtino, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas laimės prezidento rinkimus, nes visi kiti potencialūs pretendentai neatrodo kaip „tautos kandidatai“. „Aš manau, kad jis realiai absoliučiai pirmaudamas premjero reitinge, nepalyginamai su kitais, jis vertinamas visuomenės kaip žmogus, kuris gali vadovauti valstybei“, – kalbėjo „valstiečių“ lyderis. Pats premjeras praėjusią savaitę teigė, kad kalbėti apie jo dalyvavimą prezidento rinkimuose dar yra per anksti. Antradienį LRT radijui S. Skvernelis teigė, kad koalicijoje su Lietuvos socialdemokratų darbo partija dirbantys „valstiečiai“ ieškos bendro valdančiosios daugumos kandidato. Kiek anksčiau „valstiečių“ atstovas, ūkio ministras Virginijus Sinkevičius pareiškė, kad partija rinkimuose į prezidentus paremtų dabartinį ministrą pirmininką ir kol kas nemato kitų kandidatų. Prezidento rinkimai vyks kitų metų gegužę. Naujienų portalo delfi.lt skelbiamuose galimų kandidatų į prezidentus reitinguose S. Skvernelis užima ketvirtą vietą – naujausiais duomenimis, už jį balsuotų 6,3 proc. rinkėjų. Apklausos duomenimis, daugiau rinkėjų palaikytų ekonomistą Gitaną Nausėdą, Kauno merą Visvaldą Matijošaitį ir konservatorių, buvusį užsienio reikalų ministrą bei diplomatą Vygaudą Ušacką.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.