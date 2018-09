Dar prieš frakcijos posėdį J. Džiugelis surengė spaudos konferenciją, kurios metu pasakė, kad traukiasi iš LŽVS frakcijos. Anot jo, akivaizdu, kad dėl diktatoriško R. Karbauskio elgesio, jam su LŽVS ne pakeliui.

„Norom nenorom pradedu galvoti, o kam tokia destruktyvi veikla naudinga? (...) Ramūnas Karbauskis yra nusitikęs eiti iki galo, kad mane pašalintų iš frakcijos. Man mesti kaltinimai, neva bandžiau suskaldyti frakciją, neva dariau spaudimą aplinkos ministrui, neva prievartavau socialines įmones. Tai akivaizdžiai Kremliaus metodai, dėl šmeižto kreipsiuosi į prokuratūrą. Tai yra Putino stiliaus susidorojimas“, - sakė J. Džiugelis.

Pasak J. Džiugelio, R. Karbauskis pasirinko išniekinti konstitucinius principus ir eina Rusijos keliu.

J. Džiugelis nusprendė jungtis prie mišrios Seimo grupės.

Karbauskis: Džiugelis melavo

Tuo metu LŽVS frakcijos lyderis Ramūnas Karbauskis prieš frakcijos posėdį sakė, kad nori papasakoti frakcijai chronologiją veiksmų, nuo to momento, kai J. Džiugelis kreipėsi į R. Karbauskį su teiginiu, kad yra sąrašas Seimo narių, kurie kuria kitą frakciją, kas, anot R. Karbauskio, buvo melas.

„Aš tikrai stengiausi padaryti viską, kad šitie sprendimai būtų mažiau skaudūs, galbūt ir visuomenei ne taip pristatomi. Dėl to prisiėmiau tą versiją, apie kurią buvo neretai šnekama, kad aš įsižeidžiau dėl manęs įvardijimo. Problemos buvo visai kitos. Aš iki pat galo tikėjausi, kad jis padarys žingsnį, kurį jis šiandien padarė“, - sakė R. Karbauskis.

Jis tikisi, kad prokuratūra ištirs kaltinimus J. Džiugeliui dėl spaudimo aplinkos ministrui, taip pat socialinių įmonių klausimą. R. Karbauskis negali pasakyti, ar toliau imsis kokių nors veiksmų.

„Dėl skambučio ministrui viskas labai aišku, o dėl socialinių įmonių turi būti tiriama“, - sakė R. Karbauskis.

Anot R. Karbauskio, J. Džiugelis siūlė jam derėtis, atnešęs „netikrą“ sąrašą žmonių, kurie neva norėjo atskilti nuo valstiečių ir kurti naują frakciją. Paklaustas, dėl ko J. Džiugelis jam siūlė derėtis, R. Karbauskis teigė, kad iki konkrečių siūlymų reikalas nenuėjo.

„Aš jam pasakiau, kad nematau jokio reikalo su pačiu derėtis. Jeigu tiek Seimo narių frakcijoje būtų, kurie norėtų išeiti, tai mes turėtume rimtai diskutuoti apie neeilinius Seimo rinkimus“, - sakė R. Karbauskis.

Navickas: tai nebuvo spaudimas

Tuo metu pats Aplinkos ministras Kęstutis Navickas žurnalistams sakė, kad J. Džiugelio prašymo nevertina kaip spaudimo.

„Prašė, kad ne Vilniaus aplinkos apsaugos departamentas tirtų pakuočių tvarkymo situaciją, o kitas regioninis padalinis. Dabar atsirado kita versija dokumento, kurio aš net negaliu komentuoti, nes mūsų pokalbio turinyje tokio dokumento nebuvo. Buvo labai konkretus prašymas. Aš niekada to netrakdavau kaip spaudimo. Spaudimas būtų, jeigu ir kiti žingsniai Seimo nario, pasakymas, kad balsuosiu už kažką arba kaip tik nebalsuosiu, tai tokio pasakymo nebuvo“, – sakė K. Navickas.

Anot jo, tokio prašymo, kad tuometiniai Regionų aplinkos apsaugos departamentai (nuo liepos 1 d. jie visi apjungti į vieną Aplinkos apsaugos departamentą – DELFI) visai netirtų tos situacijos, iš J. Džiugelio nebuvo. Tačiau J. Džiugelis, kaip teigia ministras, nepaaiškino, kodėl Vilniaus RAAD negali tirti šio klausimo.

J. Džiugelis, anot K. Navicko, taip ir neatskleidė, kieno prašymu kreipėsi į ministrą. Be to, anot ministro, R. Karbauskis apie šią situaciją sužinojo tiesiog iš judviejų pokalbio – pats ministras dėl to į LŽVS pirmininką nesikreipė. Be to, jis nemano, kad šį epizodą turėtų tirti prokuratūra, mat jeigu jam atrodytų kitaip, jis jau pats būtų tai padaręs.

Skaldė frakciją

Prieš frakcijos posėdį kalbinta LŽVS frakcijos narė Agnė Širinskienė sakė, kad J. Džiugelis sistemingai bandė skaldyti frakciją, kalbėjosi su kitų partijų vadovais ir, kaip teigia Seimo narė, jau dalinosi postus.

„Viena vertus, jis sistemingai pavasario sesijoje skaldė frakciją, kita priežastis paviešinta buvo tik dabar – jis bandė daryti įtaką Aplinkos apsaugos ministrui, ką jis pats pranešė. Manau, kad matant priežasčių visumą, aš kito kelio nelabai matau, kaip tik galbūt pačiam pasitraukti“, – dar prieš J. Džiugelio spaudos konferenciją sakė A. Širinskienė.

Anot jos, visa tai vyko dar pavasario sesijos metu, tuomet aplinkos apsaugos ministras kreipėsi į korupcijos prevencijos pareigūnus, tarėsi su jais, kaip reaguoti ir atitinkamai reagavo. A. Širinskienė teigia, kad frakcija apie šį atvejį sužinojo tik rugpjūčio mėnesį.

Paklausta, ar siekis pašalinti J. Džiugelį iš frakcijos nėra kerštas už jo Ramūno Karbauskio adresu išsakytą kritiką, A. Širinskienė teigė, kad taip tikrai nėra.

„Džiugelis greičiausiai pats sau labiausiai keršija, ypač darydamas poveikį aplinkos ministrui. (…) Pavasario sesijos metu mes matėme nuolatinį bandymą kalbėtis su frakcijos nariais, įkalbinėjimais juos atskilti, susitikimais su kitų partijų vadovais, vėlgi tikintis frakciją suskaldyti, jau nekalbu apie bandymus vesti derybas ar mėtyti užuominas apie galimus postus“, – žurnalistams Seime sakė A. Širinskienė.

R. Karbauskis anksčiau teigė, kad jeigu frakcija J. Džiugelio nepašalintų, jis iš „valstiečių“ gretų Seime pasitrauktų pats.

Šiemet frakciją jau paliko parlamentaras Povilas Urbšys, pernai iš jos pasitraukė Bronislovas Matelis. „Valstiečių“ frakcijoje yra 55 nariai – tai didžiausia politinė grupė šiame Seime.