Anot jo, užtektų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento sprendimų. „Šitam įstatyme pakeitimų anksčiau nebus negu kovo mėnuo, jeigu reikės įstatymo pakeitimo, bet manau, kad čia net nereikės įstatymo pakeitimo: tiesiog reglamentuos departamentas, kaip reikia deklaruoti tuos leidinius. Aš manau, kad ras sprendimą be įstatymo pakeitimo ir daug greičiau“, – Kaune ketvirtadienį žurnalistams sakė R. Karbauskis. Jo manymu, įstatymo, uždraudusio bet kokią alkoholio reklamą, įgyvendinimui nebuvo tinkamai pasirengta, nebuvo surinkta pakankamai informacijos iš kitų šalių, kurios taip pat taiko draudimus – tą, pasak „valstiečių“ lyderio, šiuo metu daro departamentas. Susiję straipsniai: Skvernelis siūlo neplėšyti alkoholio reklamos iš užsienyje leistų žurnalų „Manau, artimiausiu metu bus sprendimai. Tikrai niekas jokių žurnalų puslapių neplėšys. Bet šiuo atveju reikėtų suprasti, kad meškos paslaugą padarė ir tie žmonės, kurie platina žurnalus, nes jie kaip ir nebandė derinti ir teikti informacijos tų pačių žurnalų leidėjams, kad mūsų valstybėje pasikeitė įstatymai“, – svarstė jis. R. Karbauskio manymu, problema be reikalo sureikšminta, nes susijusi su labai nedaug žmonių. „Aš manau, kad tie sprendimai leis normalizuoti situaciją, kaip mes ją normalizavome ir tada, kada priėmėme sprendimus uždrausti rūkymą restoranuose ir taip toliau. Buvo daug tada irgi ginčų, ir dabar jų kyla. Bet viskas atsistos į savo vietas. Manau, kad žmonės džiaugsis tuo, kad mes priėmėme įstatymus, draudžiančius alkoholio reklamą“, – teigė politikas. Nuo šių metų pradžios įsigaliojus visiškam alkoholio reklamos draudimui, prekybos vietose pasirodė užsienyje išleisti žurnalai su išplėšytomis, užtušuotomis arba lipdukais apklijuotomis alkoholio reklamomis. Platintojai taip elgėsi baimindamiesi baudų už alkoholio platinimą. Prezidentė Dalia Grybauskaitė trečiadienį teigė, kad įsigaliojus visiškam alkoholio reklamos draudimui Lietuvai gėdą daro faktas, jog užsienietiškų leidinių platintojai yra priversti iš jų plėšti lapus su tokia reklama. Prezidentė, pasirašiusi įstatymą, sako, jog spragos išryškėjo tik įsigaliojus ir pradėjus taikyti Seimo priimtas pataisas. Alkoholio reklama uždrausta patvirtinus ir kitokias priemones, kuriomis siekiama sumažinti jo vartojimą Lietuvoje, pavyzdžiui, pardavimo amžiaus cenzo buvo padidintas iki 20 metų, sutrumpintas alkoholio pardavimo laikas.

