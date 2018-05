„Su bandymu daryti įtaką, matyt, visiems tenka susidurti, bet atsiremia į tai, kad mes iš tikrųjų atėjome ne kokiems nors interesams atstovauti, o dirbti tai, ką įsipareigojome savo rinkėjams per rinkimus. Dėl to bet kokios pastangos baigiasi paprastai ir aiškiai. Mes iš tikrųjų suinteresuoti skaidrumu, visos informacijos paviešinimu“, – antradienį Seime žurnalistams sakė R. Karbauskis. Jis komentavo pirmadienį paviešintą dalį Valstybės saugumo departamento (VSD) informacijos apie koncerno „MG Baltic“ ir žurnalisto Tomo Dapkaus poveikį politiniams procesams. Susiję straipsniai: Lingė pripažįsta: „MG Baltic“ siekiai paveikti politikus nėra naujiena Skvernelis: paaiškės ir daugiau tokių įmonių, kaip „MG Baltic“ Ši informacija paviešinta Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui atlikus tyrimą dėl verslo ir interesų grupių įtakos politikams bei valstybės institucijoms. Netrukus turėtų būti paskelbtos visos šio tyrimo išvados. „Ji (informacija – BNS) anksčiau negalėjo pasirodyti, nes joje skamba pavardės žmonių, kurie buvo valdžioje. Dėl to ji tiesiog negalėjo pasirodyti, ir teisėsaugos institucijos niekada nebūtų radusios drąsos duoti pažymas, jas viešinti ir t. t. apie tuos pačius žmones, kurie tuo momentu buvo valdžioje“, – tvirtino „valstiečių“ vadovas. VSD rašte Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui teigiama, kad žurnalistas T. Dapkus, būdamas verslo koncerno „MG Baltic“ vadovų tarpininku, užsiėmė šantažo požymių turinčia veikla. VSD įvardija T. Dapkų kaip pagrindinį veikiantį „MG Baltic“ atstovą koncernui siekiant padaryti įtaką statybų ir infrastruktūros projektams Teisingumo ministerijai pavaldžiose institucijose, Kalėjimų departamente, Registrų centre. Paviešintoje medžiagoje taip pat matyti, kad tam tikri politikai su koncerno atstovais derino kai kuriuos paskyrimus į postus. Žvalgyba rašte apžvelgia koncerno įtakas politinėms partijoms bei tvirtina, kad į koncerno interesų lauką pateko Seimas, dešimt ministerijų ir keturios institucijos – Valstybinė mokesčių inspekcija, Viešųjų pirkimų tarnyba, Konkurencijos taryba, Lietuvos radijo ir televizijos komisija. „Turime situaciją, kurioje visi turime susivokti. Mes papuolę į Seimą neseniai. Šitoje valstybėje viskas buvo sprendžiama per interesus (...). Manyčiau, kad jeigu mes nebūtume šitų rinkimų laimėję, tai jūs dabar nieko nežinotume“, – antradienį teigė R. Karbauskis. Jis tvirtino dabar kitaip vertinantis informaciją, kuri anksčiau buvo skelbiama apie jį patį. „Vertindamas iš savo varpinės, pasakysiu, kad fake news arba netikros žinios, kurios buvo skleidžiamos, ir jų labai daug buvo skleidžiama..., dabar geriau supranti kodėl ir gali paaiškinti priežastinį ryšį, kodėl ir kas, kokiu momentu buvo daroma“, – sakė „valstiečių“ lyderis. „Ilgą laiką galvojau, kad tai kokios nors klaidos, kažkas ne taip supranta, rinkimai ne taip susiklostė kai kam ir yra nuoskaudų, bet dabar aišku, kad mes, matyt, užmynėme labai daug interesų – farmacija, alkoholis ir daugelis kitų dalykų. Kai skaitai tą informaciją, kuri viešoje erdvėje, supranti, kad iš tikrųjų tie interesai bus ginami ir yra ginami visais būdais“, – pridūrė jis. R. Karbauskis taip pat sakė manąs, kad nepaisant paskelbtos informacijos, reikia ištirti ir anksčiau paskelbtą prezidentės Dalios Grybauskaitės susirašinėjimą su buvusiu Liberalų sąjūdžio lyderiu Eligijumi Masiuliu. „Manau, kad viską reikia išsiaiškinti, manau, kad dabar yra tas momentas, kai nutylėjimas yra nusikaltimas“, – sakė politikas. Anot jo, „valstiečių“ frakcija yra prašiusi, kad šį tyrimą atliktų Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Kita vertus, R. Karbauskis užsiminė, kad kalbėti apie apkaltą prezidentei nereikėtų vien dėl to, kad po metų baigsis D. Grybauskaitės kadencija. „Galbūt galvojant apie terminus, prasmės daryti kam nors apkaltą, jeigu būtų priežastis, žinant, kad valstybės vadovė keisis po metų, kaip ir prasmės nelabai būtų. Pats tyrimas, kuris atsakytų, ar buvo pažeidimų, kokie jie ir kad politikai suvoktų, kad taip elgtis negalima, tai labai svarbu“, – sakė parlamentaras. „Reikėtų aiškiai apibrėžti, ko daryti negalima, kas leidžiama, kas neleidžiama. Mes prieš kelerius metus turėjome apkaltą prezidentui R. Paksui, manyčiau, kad priežastis, dėl ko prezidentas R. Paksas neteko savo posto, nėra niekuo didesnė negu tos priežastys, apie kurias mes dabar šnekame viešoje erdvėje. Taip neturi elgtis nei prezidentai, nei Seimo nariai, nei Vyriausybės nariai, niekas“, – kalbėjo jis. Balandžio pabaigoje dienraštis „Lietuvos rytas“ paviešino prezidentės D. Grybauskaitės susirašinėjimą su buvusiu liberalų lyderiu E. Masiuliu. Daugiausia dėmesio sulaukė ištrauka, kur D. Grybauskaitė parašė, kad T. Dapkus „kalba nesąmones“ apie tuomet dar kandidatą į generalinius prokurorus Evaldą Pašilį ir pasiūlė „perduoti linkėjimus“ televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“. Kituose laiškuose D. Grybauskaitė ir E. Masiulis derino paramą jai per rinkimų kampaniją, politikai sveikino vienas kitą su pergalėmis rinkimuose ir šventėmis, aptarė kitas politines aktualijas.











