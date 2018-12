„Svarstomi kandidatai yra Tomas Tomilinas ir Virginijus Sinkevičius. Aš manau, mano asmenine nuomone, skyrius, taip jaučiu, pasirinks V. Sinkevičių“, – žurnalistams penktadienį sakė „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis. Vilniaus „valstiečiai“ savo kandidato į merus dar nepatvirtino. Taip pat nepatvirtintas kandidatas į Klaipėdos merus. Pasak R. Karbauskio, jis turėtų paaiškėti per savaitę. LVŽS taip pat nusprendė, kad pirmajame Europos parlamento kandidatų penketuke nebus dabartinių Seimo narių – šį sprendimą dar tvirtins partijos suvažiavimas. „Dėl Bronio Ropės lyderystės tam penketukui aš nekelčiau abejonės. Nėra šiandien patvirtintas sąrašas, eiliškumas, bet aš tikrai siūlysiu sąraše patvirtinti pirmu numeriu B. Ropę“, – sakė partijos lyderis. LVŽS suvažiavimas vyks sausio 19 dieną, jo vieta kol kas nėra nuspręsta. Jame bus patvirtintas LVŽS kandidatas į prezidentus. Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos taryba Kaune penktadienį patvirtino dalį kandidatų į merus ir savivaldybių tarybų narius. Liko nepatvirtinti kandidatai devyniose savivaldybėje, Kaune „valstiečiai“ savo kandidato nekelia ir palaikys dabartinį Kauno merą Visvaldą Matijošaitį. Spalį Valstiečių ir žaliųjų sąjungos taryba jau yra patvirtinusi 25 kandidatus į merus. Lietuvoje yra 60 savivaldybių. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų kovą, prezidento – gegužę.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.