Seimo opozicinės partijos – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), Liberalų sąjūdis (LRLS) ir Lietuvos socialdemokratai (LSDP) – sutarė dėl opozicijos lyderio. Nuo šiol šias pareigas eis liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, vėliau perims socialdemokratas Julius Sabatauskas, o nuo kitų metų kovo iki Seimo kadencijos pabaigos – konservatorius Gabrielius Landsbergis.

Sveikina opoziciją pagaliau susitarus

„Noriu pasveikinti, kad pagaliau baigėsi nuolatinis šnekėjimas, kad pažeidinėjame opozicijos teises, nes valdyboje jie turi per mažai žmonių. Statutas nurodo, kad opozicijos lyderis automatiškai tampa valdybos nariu. Pagaliau, po dvejų su puse metų, jiems pavyko susitarti, – kalbėjo „valstiečių“ lyderis R. Karbauskis. – Daugiau nieko ir negaliu pasakyti, tik pasveikinti.“

R. Karbauskis svarstė, kad susitarimas galėjo įvykti ir anksčiau. „Nelabai suprantu, kodėl tai nebuvo padaryta anksčiau, nes mums tikrai netrukdo, kad valdyboje atsiranda dar vienas žmogus. Džiaugiuosi, kad dabar Čmilytė bus valdyboje. Ji labai pozityvus ir konstruktyvus žmogus. Ir nors mūsų nuomonės daugeliu klausimų skiriasi, bet Seimas ir yra tam, kad diskutuotume“, – kalbėjo R. Karbauskis.

„Valstiečių“ lyderis gyrė liberalę V. Čmilytę-Nielsen, tačiau jos vietą po pusmečio perims kitas J. Sabatauskas, o po metų šį postą perims ir G. Landsbergis. „Susitarti ir kalbėtis su konservatoriais gali nepavykti, jei jie to nenorės. Mes problemų dėl to nedarome ir niekada nedarėme, – apie G. Landsbergį kalbėjo R. Karbauskis. – Visos problemos todėl, kad jų strategija nuo pat pradžių buvo paleisti šitą Seimą, o antra – užpilti mus kritika. Tik kritika. Per šiuos dvejus su puse metų aš nepamenu, kad jie būtų ką nors siūlę.“

Gabrielius Landsbergis, Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Julius Sabatauskas © LRS / Džoja Gunda Barysaitė

Tiesa, „valstiečių“ lyderis įvardijo, kad per šiuos dvejus su puse metų jie buvo sulaukę konservatorių palaikymo – kai buvo priimta urėdijos įstatymo reforma.

„Bet pasiūlymo nebuvo jokio“, – tvirtino R. Karbauskis.

Jis taip pat pridūrė, kad ar pasiteisins opozicijos kritika valdančiųjų atžvilgiu, pamatysime po rinkimų į Europos Parlamentą. „Kritika dar gerai būtų, bet dažniausiai žemina, – opoziciją vertino R. Karbauskis. – Ir sako, kad viską panaikins. Tai mums juokingai skamba.“

Jo teigimu, tie, kas nori „viską panaikinti“, turi nematyti gerų rezultatų, kuriuos esą „valstiečiams“ pavyko pasiekti. „Reikia nematyti, kiek atpigo vaistai vaistinėse, reikia nematyti alkoholio vartojimo sumažėjimo, reikia visko nematyti“, – tvirtino R. Karbauskis.



Nesutinka su opozicijos kritika

Susivienijusios opozicinės frakcijos teigė, kad sieks ginti visuomenės laisves ir teises. „Atsižvelgdami į tai, kad Seimo valdančioji dauguma sistemingai bando varžyti visuomenės ir opozicijos demokratines teises, piktnaudžiauja valdžios suteikiamais administraciniais resursais, daro spaudimą žiniasklaidai bei nepriklausomoms institucijoms ir siekdami galimybės efektyviau stabdyti vis dažnėjančias žalingas demokratijai iniciatyvas“, – susitarimo pagrindą įvardijo opozicinės frakcijos.

„Bandau suprasti, kada ką padarėme, ką nors apribodami, – su kritika, esą „valstiečiai“ riboja visuomenės laisves ir teises, nesutiko R. Karbauskis. – Įstatymai dėl visuomenės informavimo priemonių buvo iš viso ne mūsų ruošti, jie buvo iš praeitos kadencijos.“

„Kada mes kuo bandėme visuomenės laisves riboti? Kur? Koks įstatymas buvo? Tegul įvardija, – klausė R. Karbauskis. – Kai nežinau, ką pasakyti, tiesiog sakai: „valstiečiai riboja laisves“. Juk alkoholio ribojimo klausimais ta pati klišė buvo naudojama: „valstiečiai riboja laisves“. Kokias laisves? Mes reklamą alkoholio uždraudėme. Čia laisvių ribojimas? Ar tai, kad sekmadieniais galima nusipirkti iki trečios valandos? Čia laisvės ribojimas?“

R. Karbauskio teigimu, „valstiečiai“ siekia išvaduoti visuomenę iš vienos didžiausių bėdų – alkoholio ir, jo teigimu, jau džiaugiasi rezultatais. „Valstiečių“ teigimu, alkoholio vartojimas jau mažėja.

„Žmonės pradeda suprasti, kad nebūtina savo smegenis užpilti alkoholiu, jei nori patirti malonumą“, – tvirtino R. Karbauskis.

Apie Landsbergį: jis man nei draugas, nei priešas

Penktadienį Seime surengtos konferencijos metu G. Landsbergis teigė, kad opozicinių frakcijų susitarimą paskatino „valstiečiai“ ir pridūrė, kad „reikia jiems padėkoti“. „Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis ir kita jų kompanijos dalis pasirinko oponentais visus, ką įmanoma Lietuvoje, – teigė G. Landsbergis. – Jiems nepatiko ir Gintautas Paluckas, ir demokratai, liberalai. Bandau surasti, su kuo jie dar nesusipykę.“

„Ką reiškia susipykę? Nesuprantu. Aš ir su Landsbergiu nesusipykęs. Aš niekada su juo nesipykau, tiesiog esu jo oponentas, o jei jis tai laiko susipykimu, tai jo asmeninė problema, nes man tai jau šiek tiek juokinga. Jis man nei draugas, nei priešas, jis opozicinės partijos lyderis. Kaip vadinti susipykimu tai, jei paprasčiausiai aš manau, kad jo nuomonė yra neteisinga. Aš taip manau. Čia susipykimas? Čia ne susipykimas. Aš su juo į žvalgybą tikrai neičiau, bet tai ne susipykimas. Tiesiog yra, kaip yra“, – teigė R. Karbauskis.

„Valstiečių“ lyderis įvardijo, kad sutaria ir su partija „Tvarka ir teisingumas“, ir su Lietuvos socialdemokratų darbo partija, su „Lenkų rinkimų akcija“. „Bet negalime sakyti, kad tai mūsų draugai, tiesiog tai mūsų partneriai“, – kalbėjo R. Karbauskis.

„Valstiečių“ lyderis įvardijo, kad tai tokia konservatorių politika – jei nuomonės nesutampa, reiškia – susipykę. „Jie, matyt, taip mąsto. O aš niekada nemanau, kad jei žmogus turi kitą nuomonę, tai jis su manimi susipykęs. Mes gyvename tokiame pasaulyje, kuriame neįmanoma visiems turėti tokią pačią nuomonę. Ir aš gerbiu kiekvieną, kuris turi kitokią nuomonę. Dėl to ir visiems skyriams po rinkimų sakiau: darykite tokias koalicijas, kokias tik norite. Svarbiausia – žmonės. Jei tie žmonės, kurie yra konservatorių partijoje, gali atlikti darbą ir tarnauti savivaldybei gerai, tai su jais ir darykite tą koaliciją“, – tvirtino R. Karbauskis.

„Šis jaunas politikas, kuris vadovauja konservatorių partijai, labai keistai įsivaizduoja. Jis gal įsivaizduoja, kad aš su juo susipykęs? Jei taip įsivaizduoja, tai man jo gaila, nes aš nesusipykęs. Kas jis man toks, kad aš turėčiau su juo pyktis? – klausė R. Karbauskis. – Jei jis būtų draugas, galiu susipykti. Bet jis yra kitos partijos pirmininkas. Nesipykstu, turiu kitą nuomonę.“

R. Karbauskis pabrėžė, kad nė vieno konservatorių partijos nario nelaiko priešu.

Opozicija susivienijo ir sutarė dėl lyderio

Opozicinės frakcijos susitarė opozicinių frakcijų vadovu skirti Viktoriją Čmilytę-Nielsen, opozicijos lyderio pareigas rotuoti tarpusavyje, remdamiesi frakcijų dydžio proporcingumo principu. Opozicinės frakcijos, veikdamos opozicijoje, dirbs, teiks įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, balsuos ir siūlys alternatyvias politines idėjas savarankiškai, vadovaudamosi savo partijų programomis bei vertybinėmis nuostatomis.

Rotacija vyksta tokia tvarka: pirmąją eilinę parlamentinę sesiją (nuo šio susitarimo pasirašymo dienos iki 2019 m. rugsėjo 10 d.) opozicijos lyderio pareigas eina LS frakcijos seniūnas, antrąją eilinę parlamentinę sesiją (nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. iki 2020 m. kovo 10 d.) – LSDP frakcijos seniūnas, trečiąją ir ketvirtąją (nuo 2020 m. kovo 10 d. iki šios Seimo kadencijos pabaigos) – TS-LKD frakcijos seniūnas.

Gabrielius Landsbergis, Viktorija Čmilytė-Nielsen and Julius Sabatauskas © LRS / Džoja Gunda Barysaitė

„Šis susitarimas yra reikšmingas, juo siekiama vienytis prieš daugumos iniciatyvas“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen, įvardydama, kad valdančiųjų iniciatyvos esą dažnai kertasi su demokratijos principais. Jos teigimu, opozicija sieks ginti žmgaus laisves ir teises. „Akivaizdu, kad fragmentuota ir susiskfaldžiusi opozicija nėra efektyvi, – teigė V. Čmilytė-Nielsen ir įvardijo, kas vienija opozicines frakcijas. – Pagarba vakarietiškai šiuolaikinei demokratijai ir jos pagrindams, kurie dažnai atsiduria valdančiųjų taikiklyje.“

O kodėl opozicijai nepavyko pasiekti susitarimo anksčiau? „Pradžioje kadencijos dar nebuvome susidūrę su valdančiųjų metodais. Matome vis agresyvėjančius veiksmus. Daug iniciatyvų, kuriomis siekiama keisti konstituciją, – vardijo V. Čmilytė-Nielsen. – Matydami priėmėme sprendimą, kad reikia vienytis. Kitas dalykas, aš linkusi nesižvalgyti atgal.“