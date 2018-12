„Kada prezidentė pasako, kad mes nedarome struktūrinių reformų, tai prezidentė jeigu gali, prašau labai pasakyti, ką reikia padaryti?“, – antradienį Žinių radijo eteryje kalbėjo „valstiečių“ lyderis. „Kritikuoti, sakant, kad esate blogi – labai lengva, bet pasakyti, pasiūlyti kažką, tai va iš prezidentės tarnybos iš tikrųjų trūksta pasiūlymų. Taip, yra iniciatyvos tam tikrų įstatymų pakeitimų, bet tai nėra struktūrinės reformos, tai, ką mes darome, yra daug didesni sprendimai“, – sakė jis. Praėjusią savaitę interviu „LRT Savaitė“ prezidentė Dalia Grybauskaitė sukritikavo valdančiuosius, teigdama, jog pasigenda rimtų reformų, o kitų metų biudžetą vadino „pinigų dalybų biudžetu“. Jos teigimu, ten nėra nei mokesčių reformos, nei jokios kitos reformos. „Išties pinigų padaugėjo, bet reformų realių kaip tokių nėra, daugiau iš vienos kišenės į kitą perdėliojame. To augimo rezultatus šiek tiek padalijame, pabarstome ir mėginame, kad tai tenkintų visus“, – tuomet kalbėjo D. Grybauskaitė. Susiję straipsniai: Karbauskis apie kandidatą į kultūros ministrus: taip, tai buvo mano siūlymas premjerui Skvernelis: apie pažymas nekalbu ir jomis nemosikuoju Seimas prezidentės veto atmestų Jeigu prezidentė vetuotų Seimo patvirtintą kitų metų šalies biudžetą, veto parlamente būtų atmestas, nes balsavimas Seime parodė, jog dabartinė Vyriausybė ir jos pateiktas biudžetas turi didelį Seimo narių palaikymą, „Žinių radijui“ sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. „Nesuprasčiau situacijos, jeigu prezidentė vetuotų biudžetą. Tai būtų tiesiog politikavimas. Balsavimas dėl biudžeto parodė, kad Vyriausybė turi didelį palaikymą Seime: už biudžetą balsavo 84 Seimo nariai ir dar 2, nusiteikę balsuoti už, negalėjo dalyvauti dėl ligos“, - kalbėjo R. Karbauskis. Jis teigė, kad priimtas kitų metų biudžetas taip erzina opoziciją dėl to, kad visų dirbančiųjų gyvenimas kitais metais pagerės. „Konservatoriai supranta, kad pajamos padidės visiems dirbantiesiems, ir tai jiems kelia nerimą galvojant apie kitus rinkimus. Juk jeigu žmonių gyvenimas gerėja, jie sakys, kad valdžia gerai dirba. Ir atvirkščiai - jeigu negerėja, žmonės nusisuks nuo valdžios. Opozicijai nereikia, kad žmonės jaustųsi ir gyventų geriau“, - kalbėjo R. Karbauskis. Jo teigimu, valstybė turi sukaupusi didelį rezervą, iš kurio būtų galima dar daugiau lėšų skirti socialinėms reikmėms, tačiau negali to daryti, nes turi laikytis nustatytų ES fiskalinės drausmės normų. ELTA primena, kad gruodžio 11 d. Seime po balsavimo pritarta kitų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų projektui. Jį dar turi pasirašyti prezidentė. Vyriausybės patobulintame projekte kitų metų biudžeto pajamos, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, sudaro 10 mlrd. 590,2 mln. eurų. Kaip teigė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis, palyginti su praėjusiais metais, socialinei apsaugai numatyta 427 mln. eurų daugiau, sveikatos apsaugai - 279 mln. eurų, švietimui - 190 mln. eurų, aplinkosaugai - 102 mln. eurų, krašto apsaugai - 75 mln. eurų, kultūrai - 41 mln. eurų daugiau. Mokytojų etatinio darbo apmokėjimui numatyta skirti 49,1 mln. eurų, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimams - 31,1 mln. eurų. Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, - 13,4 mln. eurų, kurie leis nuo sausio 1 dienos atlyginimus padidinti 10 proc. Taip pat didinami viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai, 30-čia eurų - iki 430 - auga minimali mėnesinė alga. Nuo 30 iki 50 eurų didinami vaiko pinigai. Gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams išmoka vaikui bus dar didesnė - 70 eurų. Taip pat augs pensijos: vidutinė senatvės pensija, turint pilną stažą, didės apie 26,5 euro, bendras pensijų augimas sieks apie 8 proc.

